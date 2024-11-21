РФ атакувала Дніпро ракетою: CNN опублікувало ексклюзивні кадри МБР (фото)

З боку РФ це було перше бойове застосування такої зброї за 1000 днів повномасштабного вторгнення в Україну.

У розпорядженні американських журналістів опинилися фото російської міжконтинентальної балістичної ракети, якою в ніч на 21 листопада вдарили по Дніпру. Про це повідомляється на сайті CNN.

Українські служби безпеки передали фото уламків, що впали на Дніпро під час атаки після того, як Київ звинуватив Росію в ударі міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по місту.

Міжконтинентальна балістична ракета, що атакувала Дніпро

Міжконтинентальна балістична ракета, що атакувала Дніпро Фото: CNN

З боку РФ це було перше бойове застосування такої зброї за 1000 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Журналісти зв'язалися з експертами з озброєнь для того, щоб провести аналіз типу ракети, що використовувалася.

Нагадаємо про єдині у світі комплекси THAAD, якими можна збивати міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж". За даними журналістів, ракети Patriot не зіб'ють російські ракети РС-26 "Рубеж", оскільки вони розроблялися для протистояння ракетам малої дальності.

Також повідомлялося про те, скільки всього міжконтинентальних ракет у наземних і морських варіантах у РФ. За даними українських аналітиків, в арсеналі ЗС РФ є 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. З них 112 одиниць — РСМ-56 "Булава", також є 80 ракет РСМ-54 "Синева".