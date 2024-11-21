Збивати міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж" можуть тільки комплекси THAAD: що про них відомо

За словами журналістів, ЗРК Patriot не допоможуть збити російські ракети РС-26 "Рубеж", оскільки їх створювали для протистояння ракетам малої дальності.

Українські експерти попереджають, що збивати російські міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж" можуть тільки американські комплекси THAAD, які використовуються для прикриття Ізраїлю. Фокус зібрав дані про характеристики цих ракет.

Patriot не допоможуть збити ракети РС-26 "Рубеж", оскільки їх створювали для протистояння ракетам малої дальності.

Американський протиракетний комплекс THAAD рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення цілей середньої дальності або авіації розробляли для знищення ракет короткого, середнього радіуса дії та міжконтинентальних балістичних ракет.

У перехоплювачів THAAD немає боєголовок, замість них використовується концепція так званого "кінетичного перехоплення". Ці комплекси перебувають на озброєнні армій ОАЕ, Ізраїлю, Румунії та Південної Кореї.

Характеристики комплексів THAAD

Пускова установка THAAD Фото: Wikimedia Commons

тип — мобільна протибалістична ракетна система;

на озброєнні — з 2008 року;

розробник — Lockheed;

компанія-виробник — Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

ціна комплексу THAAD — 1,25 млрд доларів за батарею;

ціна ракети THAAD — 12,6 млн доларів за ракету;

вага — 900 кг;

довжина — 6,17 м;

операційний радіус — 200 км;

висота польоту — 150 км;

максимальна швидкість — 10 000 км/год;

система наведення — інфрачервона головка самонаведення на основі антимоніда індію;

транспорт — TEL.

Нагадаємо, що за словами старшого аналітика з питань стратегічної політики Малколма Девіса, запуском по Україні міжконтинентальної балістичної ракети, з якої було знято ядерні боєголовки, РФ попередила Захід.

Також повідомлялося, що, за даними Defense Express, РФ могла провести репетицію ядерного удару, запустивши по Україні ракету РС-26 "Рубеж".