Скільки всього міжконтинентальних ракет у наземних і морських варіантах у РФ (інфографіка)

Під час обстрілу України в ніч з 20 на 21 листопада відбулося перше в історії бойове застосування озброєння класу "міжконтинентальна балістична ракета". Зокрема, РФ запустила міжконтинентальну РС-26 "Рубеж" або іншу МБР. Про це пише портал Defense Express.

З'ясувати, скільки у РФ залишається міжконтинентальних ракет, можна, спираючись на агреговані дані кількох джерел: The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists щодо ядерного арсеналу РФ і збірник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Дані про ядерний і ракетний арсенал РФ станом на початок 2024 р. від Bulletin of the Atomic Scientists

Дані наводяться на початок 2024 року, тому в підрахунках відсутні відомості щодо можливої наявності РС-26 "Рубеж" у розпорядженні РФ.

На початок поточного року Росія мала у своєму розпорядженні загалом 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного і морського базування. Для накопичення цього арсеналу знадобилося понад 20 років роботи ВПК РФ.

Російські ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) на початок року мали у своєму розпорядженні 34 МБР типу РС-20 "Воєвода", 60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розпочали розгортання в 1997 році), 18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало у 2006 році), 180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало 2010 року) і 24 таких ракети в мобільному варіанті (з 2014 року), невідома кількість МБР "Сармат" і приблизно вісім ракет "Авангард".

Водночас цей ракетний арсенал перебував у такій структурі:

14 ракетних полків із шахтним варіантом "Ярс" і частина ракетних полків із мобільною версією МБР;

8 ракетних полків з "Тополь-М";

два — з "Авангард";

6 ракетних полків із РС-20 "Воєвода".

МБР морського базування

Що стосується морської частини, у Росії є 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. З них 112 одиниць — РСМ-56 (або Р-30) "Булава", розгортання якої стартувало у 2012 році, і 80 одиниць — це РСМ-54 "Синява", розгортання якої почалося у 2007 році.

Нагадаємо, що британські спецслужби вивчають дані про можливе застосування РФ міжконтинентальної ракети.

