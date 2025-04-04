Дрон "Молния" влетів у машину Ukrainian Witness за 20 км від фронту: які наслідки влучання (відео)
Українські журналісти з проєкту Ukrainian Witness потрапили під удар дрона Збройних сил Російської Федерації. По машині знімальної групи влучив безпілотник "Молния", який відшукав ціль за 20 км від лінії фронту.
Про небезпечну пригоду з дроном РФ ідеться у відео, яке з'явилось у YouTube-каналі Ukrainian Witness.
У репортажі журналісти пояснили, що прямували на позиції гармати 2А36 "Гиацинт-Б" другої артилерійської батареї другого артилерійського дивізіону ЗСУ. Знімальну групу супроводжував перший заступник командира дивізіону Андрій Моїсеєнко "Мажор". Офіцер пояснив, що артилеристи покажуть відпрацювання гармати по позиціях ворога. З розмови з'ясувалось, що група перебуває у Харківській області. Потім журналісти показали кадри втечі та пошуку укриття та як надавали допомогу пораненому військовому. Знімальна група потрапила під удар російського дрона "Молниця": момент влучання показали на 11 хвилині відео. В якусь секунду глядачі чують крики, вибух, а потім камера темніє.
Знімальна група Ukrainian Witness врятувалась з машини, по якій влучив російський дрон, свідчать на наступні кадри. Журналісти та військові вистрибнули, сховались в укритті, дочекались евакуації. Офіцер отримав поранення: бачимо, як йому бинтують ногу. Крім того, у кадрі з'являється потрощене авто: погнутий метал, пробиті наскрізь двері.
"Небезпека навіть у глибокому тилу! Команда Ukrainian Witness потрапила під атаку ворожого дрона за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення", — написали журналісти.
Військовий, який був разом з групою, уточнив, що по машині вдарив дрон "Молния". Дальність польоту дрона — 30 км, й він цілком може дістати до цілі на відстані 20 км від точки, в якій ховаються оператори ЗС РФ.
Дрони ЗС РФ — деталі
Зазначимо, Фокус писав про дрони ЗС РФ "Молния", які росіяни запускають по українцях. Про особливості цього пристрою влітку 2024 року розповів Віктор Локотков з компанії Airlogix. З його слів, російський безпілотник схожий на ударний дрон "Ланцет", але коштує набагато дешевше. Основні матеріали, які використовує ворог, — це фанера, шпон, пінопласт та алюмінієві труби. При цьому "Молния" долає відстань до 30 км, летить на автопілоті та може нести вибухівку вагою до 5 кг.
2 квітня Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про наліт дронів РФ "Молния" на житлові квартали. З його слів, російські безпілотники влучили в будинок у Київському районі. Внаслідок удару ЗС РФ постраждало двоє людей, серед них — 10-річна дитина, уточнив посадовець.
Нагадуємо, в ніч на 4 березня ЗС РФ здійснило масовану атаку дронів на Україну, під час якої вибухало у Харкові, Києві та в інших регіонах.