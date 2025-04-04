39 поранених і 4 загиблих: вночі Україну атакували дрони ЗС РФ, що відомо про наслідки (фото)

Найбільше людей постраждало у Харкові, де безпілотники вдарили по житлових будинках. Частина БПЛА була націлена на столицю, в районі Броварів горів автосалон і отримали поранення люди.

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Про це 4 квітня повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Нічна атака БПЛА: наслідки на Київщині

Вночі на 4 квітня у повітряному просторі столиці й околиць зафіксували 11 безпілотників, 5 з них збили сили ППО. У межах Києва обійшлося без постраждалих і руйнувань. Однак ворожа атака спричинила пожежі у Броварському районі Київської області.

У ДСНС Київщини уточнили, що внаслідок влучання на паркуванні спалахнули дві вантажівки й дві автівки, ще 19 транспортних засобів отримали пошкодження. Також загорівся автосалон і шість машин всередині нього.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив про пожежі на чотирьох локаціях і двох постраждалих — двох чоловіків 1963 та 1987 років народження. Один з них отримав незначні травми голови й ноги, від госпіталізації відмовився. Іншого з осколковими пораненнями ніг госпіталізували, його стан — стабільний.

Фото: Ігор Сапожко / Telegram

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник уточнив, що будівля автосалону спалахнула внаслідок падіння уламків збитих дронів. Також він проінформував, що госпіталізований постраждалий отримав "множинні осколкові поранення рук, ніг та голови".

"Унаслідок ворожої атаки в Броварському районі пошкоджені СТО, АЗС та 2 адміністративні будівлі підприємств. Ліквідована пожежа автосалону та автомобілів на парковці. Знищено 6 легкових автомобілів та 2 вантажівки. Пошкоджено 12 автомобілів, автобус та 8 вантажівок", — зазначив він.

Наслідки атаки у Київській області Фото: Київська обласна військова адміністрація Наслідки атаки у Київській області Фото: Київська обласна військова адміністрація

У поліції Київської області заявили, що порушили справу про порушення звичаїв війни.

Нічна атака БПЛА: наслідки в інших регіонах

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки ворог запустив 78 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів з чотирьох напрямків. Сили ППО збили 42 ударні БПЛА, ще 22 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у селі Руські Тишки отримав поранення 50-річний чоловік, його госпіталізували. Окрім того, відомо про два влучання БПЛА типу "Герань-2" у Новобаварському районі Харкова.

Наслідки атаки БПЛА у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Після першого удару спалахнули дах, чотири квартири у багатоповерхівці та три господарчі споруди (загальна площа — 500 квадратних метрів). Поранення отримала 16-річна дівчинка, люди опинились під завалами. Другий удар спричинив загоряння десятка машин та двох квартир (загальна площа — 95 квадратних метрів). Постраждали двоє дітей віком 12 та 9 років.

За останніми даними від мера Ігоря Терехова, вже відомо про чотирьох загиблих і 35 поранених.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про знищення в межах регіону 13 безпілотників. Зафіксовані пошкодження у Дніпрі й передмісті.

Наслідки атаку у Дніпропетровській області Фото: Дніпропетровська ОДА

"Понівечені інфраструктурний об'єкт, 2 адмінбудівлі, приватний та гостьові будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач", — передав чиновник.

Обійшлося без постраждалих.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що по регіону були запущені щонайменше сім БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджене складське приміщення, горіла нежитлова будівля.

Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА

Згодом Федоров уточнив, що відомо про одного пораненого — постраждав 63-річний чоловік, йому надають допомогу медики.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов інформував про влучання по двоповерховому будинку у Новобаварському району, яке спричинило велику пожежу.

У Росії вночі на 4 квітня також було гучно. У ворожому Міноборони заявили про перехоплення понад сотні дронів.