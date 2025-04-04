Росію атакувало понад 100 безпілотників: під ударом опинився Липецький металургійний комбінат

В ніч на 4 квітня безпілотники атакували Російську Федерацію. Загалом протиповітряна оборона за ніч перехопила 107 БПЛА.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. Гучно було в багатьох регіонах Росії. Фокус розповідає про результати атаки дронів.

Наслідки ударів у Брянській області

Як розповіли у відомстві, над територією Брянської області було збито 2 безпілотники. Однак місцеві пабліки повідомили, що в селищі Біла Береза Трубчівського району дрон атакував житловий будинок, внаслідок чого постраждала одна людина.

Пізніше стало відомо, що осколкові поранення отримали двоє мешканців населеного пункту. За інформацією губернатора області Олександра Богомаза, людей було доставлено до районної лікарні. Пізніше один із постраждалих загинув.

Крім того, в багатоквартирному будинку є пошкодження вікон та балкона. Також зіпсовано декілька автомобілів.

Атака дронів на Липецьку область

Губернатор області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БПЛА. Він розповів про червоний рівень небезпеки та порадив не підходити до вікон й залишатись у безпечному місці до відбою.

Пізніше в роспабліках уточнили, що над самим Липецьком пролунало щонайменше п'ять вибухів, над містом працювала система ППО. За попередньою інформацією, "українські дрони намагаються атакувати комбінат НЛМК" (Новолипецький металургійний комбінат). Про звуки вибухів повідомляли й мешканці села Косирівка, що знаходиться в 3 км від міста. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Пізніше місцеві мешканці нарахували близько 20 гучних вибухів. Повідомлялось, що область атакували українські БПЛА типу "Лютий". Загалом, за інформацією Міноборони, над територією області було збито 18 дронів.

Що відбувалось в Московській області

За інформацією Міністерства оборони РФ, над територією Московського регіону збито три БПЛА. Разом з тим, мер Москви Сергій Собянін розповів, що в ніч на 4 квітня було відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. Він додав, що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Голова Чеховського муніципального округу Михайло Собакін повідомив, що в регіоні сьогодні збито 1 БПЛА, внаслідок чого постраждали два будинки. В результаті жертв та постраждалих немає.

Крім цього, в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський оголошений план "Килим". Вони тимчасово не приймали авіарейси. Нині всі обмеження на прийом та виліт повітряних суден зняті.

Додамо, що це не перша атака на Росію. Зокрема, уночі 13 лютого РФ масово атакували українські безпілотники. Вибухи лунали зокрема у Липецькій області. Тоді за попередньою інформацією під удар потрапив місцевий металургійний комбінат.

Нагадаємо, що 27 березня Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ. За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 росіян.