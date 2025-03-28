Ліквідовано до 40 росіян: ЗСУ завдали авіаудар "помсти" по Брянській області РФ

Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ, 27 березня 2025.

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Про це повідомив Генштаб ЗСУ 28 березня.

У результаті дій українських воїнів знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 росіян.

У Генштабі ЗСУ назвали удар 27 березня відповіддю на дії агресора.

"Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян", — зазначає пресслужба Генштабу.

Відомо, що з пункту "Погар" неодноразово запускалися російські БПЛА. Тому руйнування локації знижує потенціал ЗС РФ щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.

7 березня невідомі безпілотники атакували Брянську область РФ. Їхньою метою стало підприємство ВАТ "Консервсушпрод" у місті Стародуб, де виробляють сухпайки для російської армії.

А наприкінці лютого дронами було атаковано пороховий завод у Брянській області. Пожежу навіть було видно на супутникових фото Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Нагадаємо, ЗСУ обстріляли автомобільний прикордонний пункт "Погар" із танка у травні 2023 року.

Також Фокус писав про те, що військовий Андрій Отченаш розповів про штурм росіян на мотоциклах і легкових авто, внаслідок якого вдалося ліквідувати до 50 окупантів.