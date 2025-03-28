На мотоциклах та легкових авто: ЗС РФ втратили до пів сотні осіб під час "бліцкригу", — Отченаш

На припинення бойових дій наразі можна не очікувати. Росіяни зазнають втрат, але знову готуються до наступу, інколи навіть здійснюючи штурми на мотоциклах.

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Про це розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш "24 каналу" 28 березня.

За словами військового, нещодавно нашим захисникам довелося відбивати потужний штурм ворога. ЗС РФ зазнали досить серйозних втрат.

Як розповів Андрій Отченаш, росіяни під час атаки не використовували важкої техніки. Окупанти спробували здійснити "бліцкриг" на мотоциклах та легкових авто. Вони намагалися проїхати максимально глибоко та спробувати там закріпитися.

Наші військові знищили та поранили до 50 росіян. Зокрема, ворожі війська втратили десятки мотоциклів та легкових авто. Після цього полонені зізналися, де вони беруть цю техніку.

"Вони розповідали, що офіцери змушують їх купувати мотоцикли чи автівки за власні гроші. Держава тут їх не забезпечує. Тобто штурмувати ти маєш. Але як ти це будеш робити – нікого не цікавить. Не хочеш йти пішки? То купи собі щось", — розповів Андрій Отченаш.

Попри втрати, ЗС РФ знову продовжують накопичувати сили, щоб йти в наступні атаки. Зважаючи на це, поки про призупинення бойових дій складно говорити.

Чи вірить Андрій Отченаш у перемирʼя

"Зараз напевно ніхто не знає, що може бути в фіналі. Всі експертні думки в дану секунду є нічим іншим, як звичайні здогадки, фантазії і ілюзії. Чи хочу я перемир'я зараз, скоріше ні. Втрата територій і тисяч життів, заморозка і підготовка до нової війни мене зовсім не радують. А ще більше, мене засмучує факт, що ми втратили велику кількість людей на окупованих територіях і не тільки", — писав військовий 12 березня.

Нагадаємо, французькі журналісти оцінили використання росіянами БПЛА з оптоволокном.

Також Фокус писав про те, що росіяни обстріляли енергообʼєкти в Херсоні та Полтавській області під час 30-денного часткового перемирʼя.