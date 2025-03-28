Порушення перемир'я: ЗС РФ обстріляли енергооб'єкти в Херсоні та Полтавській області, — Генштаб ЗСУ

Сили оборони України неухильно дотримуються домовленостей про зупинку ударів по енергетичних об'єктах Росії. Водночас Міноборони РФ виробляє фейки про обстріли ЗСУ.

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Про це йдеться в заяві Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Міністерство оборони Росії, за оцінками командування, виробляє фейки про псевдопоразку Україною енергетичних об'єктів у РФ і на окупованих нею територіях.

Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях окупаційної армії Росії. Конкретні порушення енергетичного перемир'я фіксуються з боку ЗС РФ: за минулу добу завдано ударів по енергооб'єктах у Херсоні та Полтавській області.

"Очікуємо відповідної реакції партнерів", — вказали військові.

Міноборони Росії щодня поширює вкидання і дезінформацію, щоб дискредитувати Україну, Захід та їхні дипломатичні зусилля. Росія дотримується незмінної тактики затягування війни, підсумував Генштаб.

Можливий зрив енергетичного перемир'я: РФ звинувачує Україну в обстрілах

Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва може не дотримуватися режиму припинення вогню по енергетичних об'єктах України і звинувачує Київ у порушенні домовленостей.

За його словами, ЗСУ "не виконують накази командування і щодня б'ють по енергетичних об'єктах РФ".

Нагадаємо, Україна раніше погодила зі США список енергооб'єктів, за якими ЗС РФ мають припинити обстріли. Російська сторона представила свій список.

Зазначимо, що ввечері 18 березня після телефонної розмови президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру Слов'янська.