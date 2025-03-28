Енергетичне перемир'я під питанням: Росія може вийти з домовленості, — Пєсков

Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму припинення вогню по енергетичних об'єктах України. Москва звинувачує Київ у порушенні домовленостей в Ер-Ріяді.

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Інший крок у цій ситуації для Росії був би нелогічним, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Російська армія, на його думку, продовжує виконувати накази верховного головнокомандувача Володимира Путіна і нібито дотримуються досягнутих з американськими колегами угод.

"Зрозуміло, РФ залишає за собою право в разі недотримання цього мораторію Києвом, звичайно ж, теж його не дотримуватися. Було б нелогічно дотримуватися нам і щоночі стикатися зі спробами удару по об'єктах нашої енергоінфраструктури", — підкреслив він.

Прессекретар Путіна впевнений, що ЗСУ нібито не виконують накази і щодня завдають ударів по енергетичних об'єктах РФ.

При цьому ЗС РФ 27 березня масовано обстріляли з артилерії Херсон, пошкодивши важливі енергооб'єкти міста. Президент України Володимир Зеленський закликає Вашингтон реагувати і обіцяє представити всі докази порушення росіянами енергетичного перемир'я.

Міноборони Росії вранці 28 березня заявило про атаки ЗСУ на газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області з РСЗВ "HIMARS". У результаті станцію "фактично знищено".

Українська держкомпанія "Нафтогаз" цього ж дня розповіла про комбінований удар ЗС РФ по інфраструктурі компанії. Пошкоджено газовидобувні потужності.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що мир в Україні має ґрунтуватися на силі ЗСУ та допомозі їм військових із країн Заходу.

Фокус уже писав про відмову РФ обговорювати припинення вогню по об'єктах цивільної інфраструктури. Це питання Київ порушував на переговорах в Ер-Ріяді.