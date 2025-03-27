"Росіяни — динозаври, вони хочуть нас з'їсти": Зеленський про діалог із Путіним про мир (відео)

Українська влада протягом 7-10 днів підготує для Заходу план розгортання військового контингенту. Україна не може мати слабку позицію на майбутніх переговорах, інакше втратить незалежність, заявив Володимир Зеленський.

Related video

Майбутнє бачення миру в Україні має базуватися на сильній українській армії та присутності військових із країн-союзників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Парижі після саміту лідерів "Коаліції рішучих".

"Коаліція рішучих" кілька тижнів працює над планом відправки військових в Україну

До "Коаліції рішучих" входить 31 країна, що входить до Європейського Союзу і НАТО. Ключовими учасниками стали Франція, Велика Британія та Італія. Саміт коаліції в Парижі 27 березня скликали для обговорення шляхів подальшої військової допомоги Україні, посилення її ВПК і механізмів досягнення припинення вогню.

"Коаліція рішучих" уже кілька тижнів працює над планом відправки військових в Україну з метою моніторингу режиму припинення вогню. Однак Європа дедалі більше сумнівається в реалістичності цього плану, повідомляли джерела Reuters.

Мирні переговори щодо України та введення іноземних військових

Українській владі, за словами президента, потрібно 7-10 днів, щоб запропонувати союзникам алгоритм розгортання військового контингенту. У багатьох лідерів країн Заходу є своє бачення забезпечення безпеки України після досягнення миру з РФ.

Базове бачення забезпечення миру в Україні забезпечується за рахунок сильної української армії та військових з інших країн. Враховуються кілька компонентів: у небі, на морі та на землі.

"Ми вважаємо, що Україна запропонує алгоритм для діалогу. Ми будемо дуже дружньо, але сперечатися вже на майданчику, який буде готовий. Ми запропонуємо базову ідею, базову стратегію", — заявив глава держави.

Союзники неодноразово озвучували ідеї розгортання сил під керівництвом ОБСЄ або ООН, але Київ цю пропозицію не підтримує. Україна не обговорювала зі Штатами їхню участь у механізмі забезпечення миру, але Вашингтон може забезпечити засоби протиповітряної оборони.

Зеленський нагадав, як обговорював з американським лідером Дональдом Трампом постачання Україні засобів ППО.

"Для гарантій безпеки це має бути не одноразове рішення, а постійна діюча система тотального, 100%-го захисту українського неба. Зокрема, системи Patriot і NASAMS. Така присутність США дуже важлива і я вважаю, що це — також гарантія безпеки", — наголосив він.

Потенційними гарантіями безпеки США може бути спрямування повітряного флоту, але це питання ще не порушували.

Переговори про завершення війни: які країни представлять Європу?

Позиція України передбачає наявність європейських представників за столом переговорів щодо закінчення війни. За словами Зеленського, альтернатив щодо цього питання немає.

"Європа дуже велика і повинна мати чітке представництво за цим столом переговорів", — зауважив президент України.

Сторони домовилися, що Європу представлять Франція і Велика Британія в особі президента Еммануеля Макрона і прем'єра Кіра Стармера.

"Дуже важливо, що вони [партнери з ЄС] на нашому боці. І стійкі, щоб не здавати інтереси України, поважаючи нашу територіальну цілісність і суверенітет", — додав він.

Європейці, на відміну від американців, не визнають юридично жодну з окупованих територій за Росією. Водночас зі США можна почути сигнали про компроміси.

"Дуже важливо, щоб була об'єднана позиція на європейському континенті. Ніхто не буде дарувати наші землі ні Путіну, ні Росії", — додав президент України.

Прямі переговори України, Росії та США за участю Європи можливі, але саме Москва їх блокує. Російський президент Володимир Путін поки що не готовий до таких переговорів, вказав Зеленський.

"Ніякого формату переговорів я не боюся. Ми у війні, не теоретично, а дуже практично, на жаль. Я готовий до будь-якого формату переговорів і ніколи не боявся. Просто Путін хоче війни", — наголосив президент.

Якщо Україна матиме слабку позицію на переговорах, Путін погрожуватиме і зробить усе, щоб Україна втратила незалежність, вважає глава держави.

"Мене не цікавлять його бали в Криму, червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там у світі ще здивує. Але для мене — вони [росіяни] динозаври. Вони хочуть просто нас з'їсти. А нам треба захищатися і відстоювати свої права", — наголосив Зеленський.

Чи працює енергетичне перемир'я з РФ?

Україна готуватиме докази порушення армією Росією режиму тиші у сфері енергетики. Усі матеріали передадуть США й очікуватимуть на їхню реакцію, додав Зеленський.

Президент нагадав, що 27 березня російські військові обстріляли з артилерії Херсон, жителі міста залишилися без світла. Штати мають відреагувати на порушення Росією домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді.

"Були удари по Херсону, удари по залізничному вокзалу. Було пошкоджено електрику, були удари по енергетиці в Херсоні. Цивільні втратили енергетику. Має бути реакція Сполучених Штатів у діях", — вказав Зеленський.

Нині ніхто не розуміє, хто моніторить дотримання режиму тиші. Але Україна чітко бачить, куди були постріли та масштаби руйнувань.

"Повірте, за три роки війни ми все чітко бачимо: чим вони стріляють, з доказами, з відео, з усім. Ми все це підготуємо, міністр оборони отримав від мене наказ", — сказав президент.

Нагадаємо, Росія відмовилася обговорювати обстріли українських цивільних об'єктів. Україна виступала за припинення вогню по школах, лікарнях і житлових будинках.

В Офісі президента говорили, що Україні не потрібні "блакитні каски". Кожен західний військовий, який прибув, має бути готовий брати участь у реальних боях зі ЗС РФ.