Україні не потрібні миротворці: солдати з Євросоюзу мають бути готові до війни, — Жовква

Європейські сили можуть допомогти захистити кордони України з Білоруссю. Однак усі солдати мають бути готові до реальних боїв із Росією, вважає заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

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Україні потрібні не миротворці з Європи, а серйозні війська, які готові битися з окупантами. Про це заявив в інтерв'ю агентству AFP заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква. Цитати чиновника опублікував канал France24.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейських військових можуть відправити в Україну в разі підписання мирної угоди з Росією для її дотримання.

"Нам не потрібна показова присутність військ Європи. Нам не потрібні миротворці, блакитні шоломи, беззбройні або щось у цьому роді. Києву не потрібні європейські війська для боротьби з Росією", — сказав Жовква.

За його словами, українська влада розуміє, що на лінії зіткнення не буде міжнародних військ. Україні доведеться насамперед розраховувати на власні збройні сили.

Водночас Київ розраховує на потужну присутність Європи в Україні та на солдатів, готових до різних сценаріїв, включно з ракетними та дроновими атаками. Жовква не сказав, скільки європейських військ знадобиться Україні після війни і де їх слід розмістити.

"Справа не в кількості... Важлива їхня готовність битися і розуміти, що Україна є неминучою частиною європейської безпеки. Кожен солдат має бути готовий до реального бою", — додав він.

Він припустив, що європейські сили могли б допомогти забезпечити безпеку кордону України з Білоруссю, звільнивши українські війська для участі в боях.

"Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові", — резюмував заступник голови ОП.

Нагадаємо, країни ЄС потроху відмовляються від ідеї розміщення миротворців в Україні. Невпевненість стала переважати через позицію Росії та невпевненість у підтримці Штатів.

Президент Чехії Петр Павел заявляв, що його країна готова направити в Україну війська, але лише після завершення війни.