Украине не нужны миротворцы: солдаты из Евросоюза должны быть готовы к войне, – Жовква

Европейские силы могут помочь защитить границы Украины с Беларусью. Однако все солдаты должны быть готовы к реальным боям с Россией, считает замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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Украине нужны не миротворцы из Европы, а серьезные войска, готовые сражаться. Об этом заявил в интервью агентству AFP заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Цитаты чиновника опубликовал канал France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейских военных могут отправить в Украину в случае подписания мирного соглашения с Россией для его соблюдения.

"Нам не нужно показательное присутствие войск Европы. Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные или что-то в этом роде. Киеву не нужны европейские войска для борьбы с Россией", — сказал Жовква.

По его словам, украинские власти понимают, что на линии соприкосновения не будет международных войск. Украине придется в первую очередь рассчитывать на собственные вооруженные силы.

В то же время Киев рассчитывает на мощное присутствие Европы в Украине и на солдат, готовых к различным сценариям, включая ракетные и дроновые атаки. Жовква не сказал, сколько европейских войск понадобится Украине после войны и где их следует разместить.

"Дело не в количестве… Важна их готовность сражаться и понимать, что Украина является неизбежной частью европейской безопасности. Каждый солдат должен быть готов к реальному бою", — добавил он.

Он предположил, что европейские силы могли бы помочь обеспечить безопасность границы Украины с Беларусью, освободив украинские войска для участия в боях.

"Нам не нужно международное присутствие где-то во Львове", — резюмировал замглавы ОП.

Напомним, страны ЕС понемногу отказываются от идеи размещения миротворцев в Украине. Неуверенность стала преобладать из-за позиции России и неуверенности в поддержке Штатов.

Президент Чехии Петр Павел заявлял, что его страна готова направить в Украину войска, но лишь после завершения войны.