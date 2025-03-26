Ищут гарантии за меньшую цену: Европа отходит от идеи миротворцев в Украине, — Reuters

Неназванный европейский дипломат сказал журналистам, что перспектива развертывания миротворческих сил ЕС в Украине стала менее привлекательной при сегодняшней ситуации на фронте и в администрации США.

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Европейские страны отступают от идеи размещения миротворцев в Украине после завершения боевых действий и рассматривают альтернативные гарантии безопасности. К этому их побуждают политические и материально-технические ограничения, а также противодействие этим планам со стороны России и неуверенность в поддержке США, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления неназванных европейских чиновников.

В Париже 27 марта состоится саммит "коалиции желающих", где 30 лидеров и делегаций около 30 европейских стран обсудят гарантии безопасности для Украины. Однако журналисты отмечают, что несмотря на активную работу Франции и Великобритании над планом отправки в послевоенную Украину тысяч военных-миротворцев, дипломаты все больше признают, что это маловероятно.

"Они отступают от наземных войск и пытаются изменить это на что-то, что могло бы быть более разумным", — сказал один из европейских дипломатов.

Другой дипломат, по словам журналистов, отметил, что идея размещения миротворческого контингента была привлекательной, когда Украина находилась в лучшем положении, однако стала менее интересной при нынешней ситуации на фронте и в администрации США.

Высокопоставленный европейский чиновник по вопросам обороны отметил, что несмотря на общее смещение внимания с идеи развертывания в Украине европейских военных отдельные страны смогут отправлять своих солдат для обучения и другой поддержки.

В то же время в концептуальном документе для саммита "коалиции желающих", который получило в распоряжение агентство Reuters, допускается размещение в Украине "сил успокоения" вместо миротворческих сил для "будущего мирного урегулирования и при поддержке Соединенных Штатов".

Кроме того, дипломаты говорят, что ЕС мог бы усиливать войска соседних стран, например, Румынии, и таким образом усилить программу расширенного передового присутствия НАТО (EFP) в Восточной Европе.

Альтернативой членства Украины в НАТО могли бы стать дополнительно прописанные условия договора Альянса о взаимной обороне, которые бы гарантировали помощь Киеву в случае нападения, предположила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что этот вопрос открыт для обсуждения, пишут журналисты.

Еще один европейский дипломат сказал информагентству, что подобный шаг вместо фактического развертывания в Украине миротворческого контингента стал бы "самой большой гарантией безопасности за наименьшую цену".

Миротворцы в Украине: что известно

Президент Франции Эмманюэль Макрон 16 марта заявил, что несколько европейских и неевропейских стран хотят присоединиться к коалиции для развертывания войск в Украине после завершения войны.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 13 марта, через 2 суток после встречи США и Украины в Саудовской Аравии, заявила, что Россия выступает против миротворцев в Украине после прекращения боевых действий.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 20 марта раскритиковал попытки Кремля запретить миротворцев в Украине и подчеркнул, что Россия должна согласиться на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта рассказал подробности размещения миротворцев в Украине. Он отметил, что некоторые из стран выражали готовность развернуть свои войска только в крупных городах, но есть и такие, кто дали согласие отправить своих солдат на границу и на море.