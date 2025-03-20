Никакого вето: в Британии раскритиковали попытку Путина запретить миротворцев в Украине

Союзники Украины должны убедиться, что Российская Федерация не вернется, как это произошло после 2014 года, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отрицает право президента Российской Федерации Владимира Путина влиять на архитектуру безопасности в мире. Лемми подчеркнул, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и мирный план, а не запрещать появление миротворцев в Украине. Детали выступления британского министра опубликовало агентство Sky News.

Агентство процитировало фрагмент выступления министра во время бизнес-конференции в Лондоне Driving International Trade Conference 2025. Лемми заявил, что план прекращения огня готов, можно начинать его воплощать, а РФ должна согласиться с этим планом. Также чиновник отметил, что Кремль не может ветировать миротворцев в Украине и запрещать новую конфигурацию безопасности, которую придумали европейцы.

"Этот план на столе, давайте начнем его воплощать, чего мы ждем. Чего мы точно не можем сделать, так это предоставить Путину право вето на архитектуру безопасности, которая будет управлять этим миром", — заявил он.

Кроме того, глава МИД Британии вспомнил гибридное вторжение РФ в Украину в 2014 году. По его словам, европейцы должны поддержать Украину, убедиться, что она может себя защитить и что события 2014 года уже не повторятся.

"[Европа и другие страны] должны убедиться, что Путин не сможет вернуться несколько лет спустя", — привело агентство слова чиновника.

На портале правительства Британии есть полное выступление Лемми. Министр, среди прочего, рассказал присутствующим бизнесменам, что в мире накопились проблемы с экономикой и безопасностью, и им нужно готовиться к серьезным затратам для выживания. Фразы, на которую ссылается Sky News, в докладе нет. Зато есть три случая "политической корректировки содержания", указано в тексте.

Миротворцы в Украине — детали

Отметим, 20 марта агентство Bloomberg рассказало об итогах встречи военного командования стран, которые решили помочь Украине выстоять в российско-украинской войне. Согласно данным агентства, сформировалось сообщество из 30 участников. Участники из "коалиции желающих" готовы предоставить наземные войска, авиацию, корабли, разведывательные данные для миротворцев, которые появятся в Украине сразу после мирного соглашения. В плане говорится о том, что наземные войска будут защищать критическую инфраструктуру в Киеве, Днепре, Одессе, Херсоне, а флот тем временем будет заниматься разминированием в Черном море.

При этом Кремль еще до разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом четко высказался, что запрещает присутствие миротворцев в Украине. Кроме того, российский президент заявил, что прекратит огонь только если украинцам не будет поступать оружие и прекратится мобилизация.

Напоминаем, 19 марта Newsweek написало, кому выгоднее прекращение ударов по энергетике — Украине или РФ.