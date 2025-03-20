Ніякого вето: у Британії розкритикували спробу Путіна заборонити миротворців в Україні

Союзники України повинні переконатись, що Російська Федерація не повернеться, як це сталось після 2014 року, заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заперечив право президента Російської Федерації Володимира Путіна впливати на архітектуру безпеки у світі. Леммі наголосив, що Кремль повинен погодитись на припинення вогню і мирний план, а не забороняти появу миротворців в Україні. Деталі виступу британського міністра опублікувало агентство Sky News.

Агентство процитувало фрагмент виступу міністра під час бізнес-конференції у Лондоні Driving International Trade Conference 2025. Леммі заявив, що план припинення вогню готовий, можна починати його втілювати, а РФ повинна погодитись з цим планом. Також посадовець наголосив, що Кремль не може ветувати миротворців в Україні та забороняти нову конфігурацію безпеки, яку вигадали європейці.

"Цей план на столі, почнімо його втілювати, чого ми чекаємо. Чого ми точно не можемо зробити, так це надати Путіну право вето на архітектуру безпеки, яка керуватиме цим світом", — заявив він.

Крім того, глава МЗС Британії згадав гібридне вторгнення РФ в Україну у 2014 році. З його слів, європейці повинні підтримати Україну, переконатись, що вона може себе застити і що події 2014 року вже не повторяться.

"[Європа та інші країни] повинні переконатися, що Путін не зможе повернутися кілька років потому", — навело агентство слова посадовця.

На порталі уряду Британії є повний виступ Леммі. Міністр, серед іншого, розповів присутнім бізнесменам, що у світі накопичились проблеми з економікою та безпекою, і їм потрібно готуватись до серйозних витрат для виживання. Фрази, на яку посилається Sky News, у доповіді не має. Натомість є три випадки "політичного корегування вмісту", вказано у тексті.

Миротворці в Україні — деталі

Зазначимо, 20 березня агентство Bloomberg розповіло про підсумки зустрічі військового командування країн, які вирішили допомогти Україні вистояти у російсько-українській війні. Згідно з даними агентства, сформувалась спільнота з 30 учасників. Учасники з "коаліції охочих" готові надати наземні війська, авіацію, кораблі, розвідувальні дані для миротворців, які з'являться в Україні відразу після мирної угоди. У плані ідеться про те, що наземні війська захищатимуть критичну інфраструктуру в Києві, Дніпрі, Одесі, Херсоні, а флот тим часом займатиметься розмінуванням у Чорному морі.

При цьому Кремль ще до розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом чітко висловився, що забороняє присутність миротворців в Україні. Крім того, російський президент заявив, що припинить вогонь лише якщо українцям не надходитиме зброя та припиниться мобілізація.

Нагадуємо, 19 березня Newsweek написало, кому вигідніше припинення ударів по енергетиці — Україні чи РФ.