Без НАТО, зброї та двох областей: якими будуть вимоги Путіна для 30-денного перемир'я

Перед тим як погодитись на 30-денне перемир’я, Кремль може висунути нові умови Україні. Фокус з'ясував, на чому може наполягати Путін та яку роль у цьому відіграє Дональд Трамп.

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Україна вже дала свою згоду на перемирʼя на 30 днів з РФ, тепер очікується наступний крок від російського президента. Імовірно Путін погодиться, однак він може спробувати затягнути терміни погодження припинення вогню, щоб переконатися, що до угоди будуть включені умови Кремля.

Bloomberg із посиланням на власні анонімні джерела пише, що угода між Вашингтоном і Києвом створює для Путіна дилему, бо не враховує вимоги, які Росія висувала раніше для припинення бойових дій. Один із наближених до Кремля людей сказав, що російська сторона може вимагати припинення постачання зброї в України як одну з умов перемир'я.

Фокус разом з політичними експертами розбирає можливі вимоги Кремля до України і Трампа і імовірність їх погодження.

Україна і Європа без НАТО і зброї

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, Путін може висувати вимоги, які стосуються не тільки України, а й загальної присутності США в Європі. Наприклад:

Скорочення військової присутності США на східному фланзі НАТО. Це означає зменшення кількості американських солдатів і техніки.

Це означає зменшення кількості американських солдатів і техніки. Обмеження ядерних озброєнь у Європі. Росія може вимагати скорочення стратегічного потенціалу США, який захищає європейські країни.

Росія може вимагати скорочення стратегічного потенціалу США, який захищає європейські країни. Припинення військової допомоги Україні. Прямий тиск на Вашингтон із вимогою припинити постачання зброї, що вже лунало через окремі медіа.

Прямий тиск на Вашингтон із вимогою припинити постачання зброї, що вже лунало через окремі медіа. Обмеження військових контрактів США з третіми країнами. Москва може вимагати від Вашингтона скорочення співпраці з партнерами, які передають зброю Україні.

"Будь-які подібні дії виглядатимуть як демонстрація слабкості США, що суперечить іміджу Трампа. Однак він може подати це не як поступку Росії, а як частину своєї політики. Наприклад, скорочення військової присутності може бути оформлене як "загальна ротація", яку він сам ініціював. Можливий сценарій: частину військ виведуть із Німеччини, але перекинуть до Угорщини. Такі ідеї вже обговорювалися", — каже Фокусу Рейтерович.

Політолог Олег Постернак вважає, що Путін може вимагати, щоб Україна заздалегідь погодилася на певні умови майбутньої мирної угоди. Але зараз питання стоїть не в мирній угоді, а лише у припиненні вогню, тобто зупинці активної фази війни, чого прагнуть і Трамп, і Україна.

"Для Путіна це невигідно, тому він, швидше за все, вимагатиме від України попереднього визнання певних умов, зокрема відмови від вступу до НАТО, можливих змін у Конституції щодо цього, а також заборони на розміщення європейських сил безпеки, навіть якщо вони не будуть під прапором НАТО. Крім того, Росія може вимагати визнання Україною окупованих територій як російських. Найгостріше питання – контроль над Запорізькою та Херсонською областями, оскільки вони офіційно залишаються українськими, але Путін уже закріпив їх у своїх документах як російські. Як це буде вирішено дипломатично – поки незрозуміло, але Росія наполягатиме на цих вимогах. У перспективі вони можуть змінюватися залежно від ходу переговорів", — каже Фокусу Постернак.

Щодо Трампа, поки важко передбачити, як саме він реагуватиме на російські вимоги. Можливо, він намагатиметься зрозуміти, чи готова Україна піти на певні поступки або знайти компромісний варіант. Також, вважає Постернак, він може чинити тиск на Київ через скорочення військової допомоги, обмеження обміну розвідданими або навіть послаблення санкцій проти Росії, використовуючи це як важелі впливу.

Вимоги Путіна: нащо піде Трамп

Якщо Україна не піде на вимоги Росії, як буде діяти Дональд Трамп? На які важелі тиснути щоб все ж таки завершити війну? і ось тут думки політичних експертів розділилися.

Ігор Рейтерович вважає, що американський президент може "психанути" якщо Путін почне завищувати ставки. У такому випадку Трамп посилить підтримку України, введе жорсткіші санкції проти Росії а також розширить співпрацю США з європейськими партнерами.

"У нього є всі важелі для завдання серйозного удару по Росії, навіть значно швидше та жорсткіше, ніж це робила адміністрація Байдена. Але питання в тому, чи буде в нього політична воля це зробити. Наразі Трамп не демонструє бажання діяти жорстко щодо Росії. Він боїться ескалації до ядерного рівня, тому, ймовірно, уникатиме радикальних кроків. Але якщо ситуація зміниться, у нього є всі інструменти для серйозного тиску на Кремль", — каже Рейтерович.

В свою чергу Олег Постернак вважає, що навпаки, Трамп, швидше за все, буде уважніше ставитися до вимог Росії й намагатиметься знайти варіант, який буде для неї максимально прийнятним. Тобто тиснути буде саме на України і змушувати її піти на вимоги Кремля.

"Наразі геополітичні інтереси США полягають у якнайшвидшому порозумінні з Росією, щоб реалізувати інші стратегічні цілі Трампа на міжнародній арені", — каже Постернак.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про делегацію представників Білого дому, які летять у Російську Федерацію з пропозицією 30-денного перемир'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс додав, що з Кремлем говорять телефоном та особисто. Крім перемир'я, Трамп також торкнувся визначної події, яка станеться 2 квітня. Заяви глави Білого дому пролунали під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Мішелем Мартіном, яким саме прибув в Овальний кабінет.

Також, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що 30-денне перемир'я між Україною та Росією може розпочатися протягом днів, якщо росіяни погодяться на цю пропозицію.