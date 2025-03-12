Потрібен підпис РФ: Трамп і Венс розповіли про наступний хід США щодо перемир'я (відео)

Білий дім сподівається, що зможе примусити РФ до перемир'я, заявили у Білому домі. На сьогодні тривають телефонні та особисті консультації між Москвою та Вашингтоном.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про делегацію представників Білого дому, які летять у Російську Федерацію з пропозицією 30-денного перемир'я. Віцепрезидент Джей Ді Венс додав, що з Кремлем говорять телефоном та особисто. Крім перемир'я, Трамп також торкнувся визначної події, яка станеться 2 квітня. Заяви глави Білого дому пролунали під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Мішелем Мартіном, яким саме прибув в Овальний кабінет. Текстову трансляцію вело медіа Clash Report у соцмережі X (Twitter), а відео — канал The National Desk на YouTube.

Низка заяв Трампа пролунала близько 17:50 (за Києвом) 12 березня. Американський президент повідомив про представників США, які прямують у РФ, і про те, що Київ вже погодився на припинення вогню і тепер чекають кроку Москви.

"У нас зараз є люди, які їдуть до Росії. Тепер справа за Росією. У нас є половина [угоди про] припинення вогню, і тепер нам потрібно, щоб Росія [її] підписала", — навело медіа слова Трампа.

Більш докладно щодо ситуації висловився Джей Ді Венс. Віцепрезидент заявив, що Білий дім веде перемовини відразу у двох формах, які відбуваються паралельно: з Кремлем спілкуються телефоном та відбуваються особисті розмови (хто їх веде, не вказано). Також посадовець сказав, що процес триватиме "протягом наступних кількох днів".

"Ми вважаємо, що перебуваємо в дуже хорошому місці, коли українці погодилися на припинення вогню, і ми зараз подивимося, чи зможемо ми змусити росіян також погодитися на припинення вогню. Ми, безумовно, матимемо про це новини, коли дізнаємося", — сказав Ді Венс.

У серії повідомлень Clash Repor також ідеться про заяви Трампа щодо ЄС. Глава Білого дому заявив, що Європейський Союз шкодить США, а потім — про тарифи і про важливі події 2 квітня.

"Європейський Союз був створений, щоб скористатися перевагами США. ЄС був дуже жорстким, і настала наша черга. 2 квітня буде дуже великим днем. Ми будемо реагувати на зустрічні тарифи ЄС", — процитувало медіа.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 11 березня Україна та США домовились про 30-денне перемир'я на російсько-українській війні, яке включає повну тишу на лінії фронту. РФ поки що відреагувала на домовленість. Зі слів речника Кремля Дмитра Пєскова, чекають представників Білого дому, які розкажуть про усі деталі.

Нагадуємо, 12 березня народний депутат Роман Костенко розповів про перемир'я та про можливість скасування загальної мобілізації. Тим часом державний секретар США Марко Рубіо пояснив, як планують стежити за режимом припинення вогню.