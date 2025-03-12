Ніхто спеціально не відтерміновуватиме: Зеленський відповів, коли в Україні пройдуть вибори (відео)

Президент України зазначив, що режим тиші стане першим етапом на шляху до завершення війни, а вибори буде проведено згідно з законодавством після скасування воєнного стану.

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Президентські вибори в Україні можуть бути проведені лише після зняття воєнного стану, а можливе 30-денне перемир'я стане тільки першим етапом покрокового плану щодо завершення війни, сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами за підсумками переговорів між американською та українською делегаціями в Саудівській Аравії.

Володимир Зеленський відповів на питання про президентські вибори після припинення вогню. На відео з 27:55.

Журналіст запитав, чи готовий президент скасувати воєнний стан після перемир'я та чи можливі президентські вибори після припинення вогню в Україні.

Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що на сьогодні необхідно зосередитися на досягненні режиму тиші, і Україна висловила свою готовність до припинення вогню. Далі потрібно отримати згоду від російської сторони, а потім — узгодити з партнерами технічний моніторинг перемир'я.

"Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі та тиша на морі — це для нас зрозуміло, як моніторити. Та якщо буде тиша всюди, зважаючи, з ким ми маємо справи, маючи досвід минулих років — тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому, і про це говорили сторони — це дуже важливо", — сказав президент.

Після узгодження цих питань може бути встановлене запропоноване американською стороною перемир'я на 30 днів, зазначив Зеленський. За цей термін буде підготовлено покроковий план щодо закінчення війни з гарантіями безпеки для України, і якщо це буде зроблено — його поетапне виконання призведе до остаточного завершення бойових дій.

"Після закінчення війни буде знятий воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", — запевнив президент України.

Нагадаємо, під час традиційного вечірнього звернення 11 березня Володимир Зеленський прокоментував прийняття Україною пропозиції США щодо 30-денного перемир'я. Президент зазначив, що режим тиші стане можливий, якщо Штатам вдасться переконати Кремль так само піти на цей крок, і тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність закінчувати чи продовжувати війну.

Журналістка Fox News Нана Саджая 12 березня заявила, що під час переговорів у Джидді в Саудівській Аравії США й Україна не обговорювали відставку Зеленського.