Ніхто спеціально не відтерміновуватиме: Зеленський відповів, коли в Україні пройдуть вибори (відео)
Президент України зазначив, що режим тиші стане першим етапом на шляху до завершення війни, а вибори буде проведено згідно з законодавством після скасування воєнного стану.
Президентські вибори в Україні можуть бути проведені лише після зняття воєнного стану, а можливе 30-денне перемир'я стане тільки першим етапом покрокового плану щодо завершення війни, сказав президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами за підсумками переговорів між американською та українською делегаціями в Саудівській Аравії.
Журналіст запитав, чи готовий президент скасувати воєнний стан після перемир'я та чи можливі президентські вибори після припинення вогню в Україні.
Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що на сьогодні необхідно зосередитися на досягненні режиму тиші, і Україна висловила свою готовність до припинення вогню. Далі потрібно отримати згоду від російської сторони, а потім — узгодити з партнерами технічний моніторинг перемир'я.
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"Я відверто говорив, що вважаю, що тиша в небі та тиша на морі — це для нас зрозуміло, як моніторити. Та якщо буде тиша всюди, зважаючи, з ким ми маємо справи, маючи досвід минулих років — тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому, і про це говорили сторони — це дуже важливо", — сказав президент.
Після узгодження цих питань може бути встановлене запропоноване американською стороною перемир'я на 30 днів, зазначив Зеленський. За цей термін буде підготовлено покроковий план щодо закінчення війни з гарантіями безпеки для України, і якщо це буде зроблено — його поетапне виконання призведе до остаточного завершення бойових дій.
"Після закінчення війни буде знятий воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде", — запевнив президент України.
Нагадаємо, під час традиційного вечірнього звернення 11 березня Володимир Зеленський прокоментував прийняття Україною пропозиції США щодо 30-денного перемир'я. Президент зазначив, що режим тиші стане можливий, якщо Штатам вдасться переконати Кремль так само піти на цей крок, і тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність закінчувати чи продовжувати війну.
Журналістка Fox News Нана Саджая 12 березня заявила, що під час переговорів у Джидді в Саудівській Аравії США й Україна не обговорювали відставку Зеленського.
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