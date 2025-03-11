Готовність має показати Росія: Зеленський пояснив умови 30-денного перемир'я (відео)
Український президент зазначає, що Україна прийняла пропозицію США встановити режим припинення вогню на 30 днів, і тепер готовність закінчити чи продовжувати війну повинні показати в Кремлі.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів у Саудівській Аравії української та американської делегацій. За його словами, Україна приймає пропозицію США про встановлення повного припинення вогню на 30 днів, і тепер свою готовність до припинення війни повинна продемонструвати Росія. Про це Зеленський сказав під час свого традиційного вечірнього звернення 11 березня.
"Наша позиція чітка: Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно, так, щоб війни більше не було", — сказав президент.
Він зазначив, що українська сторона під час зустрічі в Джидді висувала три пропозиції: щодо перемир'я в небі (припинення ракетних, бомбових і дронових атак), тиша на морі та реальні заходи, які сприятимуть встановленню довіри до всієї ситуації, передусім — звільнення полонених.
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"Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд", — сказав Зеленський.
За його словами, американська делегація запропонувала Києву зробити перший крок: спробувати встановити режим припинення вогню на 30 днів не лише у повітрі та Чорному морі, а й по всій лінії фронту.
"Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться — у той момент тиша запрацює", — зауважив Володимир Зеленський.
Він додав, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії США заявили про готовність відновити постачання оборонної допомоги та розвідувальних даних для України.
"Україна готова до миру. Свою готовність припинити чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 11 березня на сайті Офісу президента України повідомили, що після переговорів у Джидді Сполучені Штати скасували паузу в обміні розвідданими й постачанні безпекової допомоги Україні, а українська сторона висловила готовність до 30-денного припинення вогню.
Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков 11 березня прокоментував "сигнали" про готовність Москви перемир'я в Україні, про які писало інформаційне агентство Bloomberg. Він назвав ці повідомлення "неправильною інформацією" та "чутками, що не відповідають дійсності".
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