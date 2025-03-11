Україна погодилася на 30-денне припинення вогню: названо умови

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Related video

Сполучені штати Америки за підсумками зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні, а Київ погодився на 30-денне припинення вогню. Про це повідомили на сайті президента України.

Зазначається, що представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру.

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей", — йдеться в повідомленні.

Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.

Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

Нагадаємо, що 11 березня у Центрі протидії дезінформації РНБО спростували повідомлення ЗМІ про "відмову" США говорити про повернення України до кордонів 2014 та 2022 років.