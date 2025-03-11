Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

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Соединенные штаты Америки по итогам встречи с украинской делегацией в Саудовской Аравии отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности, а Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Отмечается, что представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас настало время начать процесс установления длительного мира.

"Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь по безопасности Украине. Делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей", — говорится в сообщении.

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу.

Наконец президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.

Напомним, что 11 марта в Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли сообщения СМИ об "отказе" США говорить о возвращении Украины к границам 2014 и 2022 годов.