СМИ сообщили об "отказе" США говорить о границах 2014 и 2022 годов: что ответили в СНБО

Sky News распространило ложную информацию о вопросе границ, который якобы поднимался в Судовской Аравии, заявили в СНБО. Между тем журналисты ссылаются на официальных лиц, которые являются членами делегации США.

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В Совете национальной безопасности отрицают, что делегация Соединенных Штатов Америки озвучивала требование к Украине об отказе от границ 2014 и 2022 годов. Требование якобы прозвучало во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявило агентство Sky News со ссылкой на собственные источники. События на переговорах в Джидде Центр противодействия дезинформации СНБО прокомментировал в Telegram-канале.

Совет нацбезопасности отреагировал на сообщение Sky News, которое появилось в 10:37 11 марта. Журналист Алекс Росси, который наблюдает за встречей в Саудовской Аравии, получил информацию в "частном порядке" от официальных представителей США: имена не указаны. Анонимные собеседники из Белого дома якобы заявили, что даже не рассматривают заявления Украины о возвращении к границам до вторжения РФ.

"Официальные лица США заявили, что они "не хотят слышать" о любых запросах Украины по перемещению границ страны обратно к их положению с 2014 года (до того, как Россия аннексировала Крым) или 2022 года (до полномасштабного вторжения Москвы)", — говорится в ленте новостей Sky News.

Кроме того, журналист предположил, что американцы потребуют у украинцев "пойти на довольно болезненные уступки". По его словам, после переговоров станут понятны контуры будущего прекращения огня.

Встреча в Саудовской Аравии — Sky News о границах Фото: Sky News

В заметке СНБО, опубликованной в 13:20, отмечается, что информация Sky News полностью не соответствует действительности. Указано, что вопрос границ Украины даже не был предметом обсуждения на встрече делегаций в Джидде.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался", — говорится в сообщении.

Встреча в Саудовской Аравии — реакция СНБО на заявления о границах Фото: Скриншот

Встреча в Саудовской Аравии — детали

Отметим, 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии проходит встреча делегации Украины во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком с делегацией США, которую возглавляет советник по нацбезопасности Марко Рубио. Как сообщил советник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, главная тема встречи — перемирие и первые шаги к мирному соглашению. Перед этим советник Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог объяснил, почему Вашингтон прекратил поставки оружия и разведданных ВСУ. По его словам, таким образом США хотят подтолкнуть Украину к нужному решению: при этом чиновник вспомнил о том, каким образом "убеждают" мулов.

Напоминаем, 11 марта в Кремле рассказали, готовы ли говорить о перемирии на российско-украинской войне. Между тем начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, какие сигналы Украина послала РФ серией ударов по НПЗ и по Москве.