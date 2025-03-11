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"Как прелюдия": СНБО рассказало о сигнале, который 300 дронов Украины прислали Путину (видео)

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Фото: X (Twitter) | В СНБО рассказали о значении налета БПЛА на Москву

Президент РФ Владимир Путин должен быть заинтересован в прекращении воздушных ударов, заявили представитель СНБО Андрей Коваленко. Путина пытаются мотивировать атаками по НПЗ и Москве.

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Начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Андрей Коваленко налет дронов на Москву 11 марта связал с началом переговоров в Саудовской Аравии. Он пояснил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину прислали сигнал, чтобы заинтересовать его в перемирии. О действиях Украины и о попытке влияния на позицию Кремля Коваленко рассказал в видеообращении на YouTube-канале.

Мирные переговоры и дроны в Москве — заявление Коваленко

Коваленко написал под видео, что ночной налет беспилотников на российскую столицу — это предупреждение, которое получили в Кремле.

"Атака Москвы как прелюдия", — пояснил чиновник.

Представитель СНБО отметил, что события 11 марта — это самая массовая воздушная атака на Москву и Московскую область. Перед этим состоялись массированные и регулярные налеты на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые "могут иметь значительные последствия для их экономики". По его словам, это сигналы, которые должны убедить Кремль в необходимости перемирия в воздухе.

"Это дополнительный сигнал Путину, что прекращение огня с воздуха так же должно быть в его интересах", — сказал Коваленко.

Мирные переговоры и дроны в Москве 11 марта

Отметим, в ночь на 11 марта жители Москвы и Московской области начали публиковать фотографии и видео со взрывами, пожарами, полетами дронов. Как заявили в Минобороны РФ, состоялась атака более 300 беспилотников: по словам россиян, все устройства сбили российские средства ПВО. Кадры из сети показали возгорания на АЗС и нефтебазах. При этом мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку почти 70 БПЛА, а международные аэропорты "Жуковский", "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" вокруг российской столицы не работали из-за объявления сигнала "Ковер".

Тем временем в городе Джидда в Саудовской Аравии началась встреча делегаций США и Украины по достижению перемирия и начала мирных переговоров. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский озвучил шаги, на которые готовы пойти украинцы ради временного прекращения огня. В частности, предлагается прекратить воздушные и морские атаки. Позже может идти речь о появлении миротворцев. Кроме того, президент упомянул возможность обмена пленными, если на это согласится российская сторона.

Напоминаем, 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, являются ли правдивыми сообщения западных о готовности Москвы к перемирию. 10 марта Кремль объяснил, будет ли присылать своих представителей на переговоры.