CNN предупредило о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии: какова реакция Кремля
Источник из Белого дома отказался называть состав делегации РФ, которая будет общаться с американцами в Джидде, написали журналисты.
Делегация Соединенных Штатов Америки в Джидде в Саудовской Аравии встретится не только с представителями Украины, но и с представителями Российской Федерации. Ожидается, что в течение недели состоятся переговоры, важные для завершения российско-украинской войны. Между тем в Кремле опровергли информацию из Белого дома. О встрече в Саудовской Аравии написало агентство CNN.
Агентство пообщалось с неназванным представителем администрации президента США Дональда Тампа, который занимается организацией встречи в Джидде. Как заявил источник, в течение ближайшей недели запланированы переговоры Белого дома и Кремля в Саудовской Аравии. Кто именно будет участвовать в переговорах с российской стороны, собеседник журналистов не сообщил.
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Тем временем медиа привело цитату Дональда Трампа относительно ближайших событий. Среди прочего, американский президент ожидает важных решений, к которым присоединится РФ, говорится в статье.
"В Саудовской Аравии, как вы знаете, впереди большие встречи. Это будет включать Россию, но Украина, мы увидим, сможем ли мы что-то сделать. На этой неделе могут произойти некоторые очень большие вещи", — привело CNN слова главы Белого дома, озвученные на пороге борта Air Force One в воскресенье 9 марта.
Встреча в Саудовской Аравии — реакция РФ
Утром 10 марта появилась реакция МИД России на информацию о встрече с американцами в Джидде в течение ближайшей недели. По словам пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, никакие поездки дипломатов РФ в Саудовскую Аравию не запланированы. Об этом же заявил глава ведомства Сергей Лавров, сообщило росСМИ ТАСС.
Отметим, в понедельник 10 марта в Саудовскую Аравию прибудет украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским, писал Фокус. После этого президент вернется в Украину, а в Джидде останется делегация, которая примет участие в переговорах с США по завершению войны РФ. В состав делегации входит глава офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, заместитель главы ОП Павел Палиса. С американской стороны — те же участники, что во время встречи с Лавровым 18 февраля.
Напоминаем, 6 марта советник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф рассказал, на какую тему будут общаться с представителями Украины. Тогда же появилось объяснение представителя по вопросам Украины Кита Келлога о том, зачем США отменили военную помощь украинцам.