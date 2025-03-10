Киев хочет предложить частичное прекращение огня с РФ во время переговоров в Саудовской Аравии, — FT

Таким образом, по информации издания, Украина надеется убедить Белый дом в необходимости отмены решения о замораживании обмена разведданными и поставках оружия ВСУ.

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Украинская переговорная команда вместе с президентом Владимиром Зеленским уже завтра отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с представителями США для продолжения переговоров по достижению мира. По словам украинского лидера, команда планирует договариваться также и о продолжении поддержки от Белого дома. Чтобы убедить США в том, что Зеленский стремится к заключению мира, украинская команда может предложить некоторые уступки на фронте. Об этом сообщило издание Financial Times 9 марта.

Среди таких уступок, о которых узнали корреспонденты издания от официальных лиц, информированных о переговорах в Саудовской Аравии, может быть частичное прекращение огня в Черном море.

"Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией для ударов беспилотников и ракет большой дальности и боевых действий в Черном море", — говорится в сообщении.

По данным Financial Times, таким образом Киев стремится показать Белому дому, что есть определенный прогресс в переговорах, чтобы американцы пересмотрели свое решение о приостановлении помощи Украине.

Также издание пишет, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу за восстановление военной и разведывательной помощи, о чем говорят некоторые европейские чиновники.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио уже отправился в Саудовскую Аравию, где будет участвовать в переговорах с украинской командой. По данным Голоса Америки, он будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

Переговоры с США в Саудовской Аравии: что говорит украинская сторона

В то же время в команде Владимира Зеленского выражают большие надежды на встречу с американскими представителями в Саудовской Аравии на днях. В частности президент сообщал вечером 9 марта о подготовке команды к конструктивным разговорам по приближению мира и продолжению поддержки от США.

Что касается позиции американского лидера Дональда Трампа, то он настроен заставить стороны сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну. Ранее он заявлял о том, что Украина должна подписать соглашение о редкоземельных ресурсах, поскольку будет иметь проблемы. Такие заявления прозвучали 22 февраля.