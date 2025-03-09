"Надеемся на результаты": Зеленский раскрыл темы переговоров в Саудовской Аравии

Украинская команда готовится к встрече с представителями офиса Дональда Трампа завтра в Саудовской Аравии. Также президент напомнил, что дипломатический процесс будет эффективным в условиях "сильных фронтовых позиций" украинцев.

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Уже завтра, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский полетит на переговоры в Саудовскую Аравию, на которые украинский лидер выражает большие надежды. По его словам, на сегодня команда, сформированная для участия в переговорах с США, стала "еще более подготовленной", чтобы продолжать вести диалог по достижению мира в Украине. Об этом президент рассказал во время своего традиционного вечернего обращения 9 марта.

"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира — будет мой визит в Саудовскую Аравию", — сообщил Зеленский.

Также украинский лидер добавил, что его команда "надеется на результаты" от встречи с командой США. По его словам, это касается не только достижения мира в Украине, но и налаживания продолжения поддержки от Белого дома во главе с Дональдом Трампом.

"Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", — отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский напомнил о важности дипломатии в достижении мира в Украине. По его словам, дипломатия будет эффективной и влиятельной только тогда, когда у нас будут "сильные фронтовые позиции".

"Дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях", — напомнил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что он вместе с командой продолжает делать все необходимое для того, чтобы обеспечить фронтовые потребности ВСУ.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: что известно

Владимир Зеленский сообщил о том, что планирует лететь на встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом в Саудовскую Аравию 6 марта. По словам президента, после этого украинская команда должна встретиться с американской, чтобы продолжить диалог по поддержке Украины и приближению мира.

Фокус выяснял, о чем будут говорить украинцы и представители США в Саудовской Аравии в материале 8 марта.

Также ранее, 6 марта, стало известно, какие встречи ждут украинскую делегацию во время визита в Саудовскую Аравию. Тогда президент сообщал, что Украина продолжит работать "исключительно конструктивно" для "быстрого и надежного мира".