Зеленский летит в Саудовскую Аравию: какие встречи ждут украинскую делегацию

Украина подготовила первые шаги для завершения войны, подтвердил президент Владимир Зеленский. На эту тему будет говорить делегация топ-чиновников, которые встретятся в Эр-Рияде.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует посетить Саудовскую Аравию. Визит состоится в понедельник 10 марта. После официальных встреч там останется украинская делегация, которая будет готовиться к встрече с представителями Соединенных Штатов Америки. Об условиях завершению войны и о мирных переговорах президент написал в Telegram-канале.

В сообщении Зеленского указано, какие события ожидаются в Саудовской Аравии, куда он повезет план остановки огня. В начале он встретится с Наследным принцем. Далее помощники президента останутся в стране для "работы с американскими партнерами".

Глава государства напомнил, какой план наработан после встреч с европейскими партнерами. Первые шаги — это "тишина в небе и на море". Президент назвал это "прологом для дальнейшего урегулирования" российско-украинской войны.

"Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — говорится в заметке Зеленского.

Ранее глава государства, а также Fox News и Axioc, сообщили о встрече США и Украины в Саудовской Аравии. Встреча состоится 12 марта в Эр-Рияде. Киев будет представлять глава офиса президента Андрей Ермак, Вашингтон — трое топ-чиновников из администрации Дональда Трампа.

Мирные переговоры — детали

Отметим, 6 марта появился ряд заявлений американских чиновников, которые касались переговоров между США и Украиной и относительно завершения войны РФ. Например, спецпредставитель Белого дома по украинским вопросам Кит Келлог рассказал, почему Вашингтон прекратил предоставлять украинцам оружие и разведданные. По его словам, это делают для того, что подтолкнуть к решению, которое нужно США. Также он объяснил, какое решение требуют от Украины — заключение реального соглашения о мире с РФ. Среди прочего, Келлог озвучил отношение к Стамбульскому соглашению, на условиях которого настаивает Кремль. По его словам, соглашение не соответствует имеющимся реалиям и нужно искать другие варианты.

Тем временем выступил спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Уиткофф сообщил, что летит в Саудовскую Аравию в составе американской делегации. Чиновник сказал, о чем будут говорить с украинцами — о перемирии и соглашении о мире.

Напоминаем, издание Bloomberg рассказало о требовании Вашингтона заключить с Украиной соглашение о полезных ископаемых в обмен на прекращение огня и перемирие.