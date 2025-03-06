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Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

Прекратить огонь и отдать недра: США давят на Украину из-за соглашения о минералах, — СМИ

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Фото: Facebook | Белый дом меняет соглашение о минералах на прекращение огня (иллюстративное фото)

Даже если Украина выполнит все требования Белого дома, президент США Дональд Трамп может отказаться от договоренностей, написали журналисты.

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Соединенные Штаты Америки связывают заключение соглашения о редкоземельных металлах с перемирием в российско-украинской войне. Имеется в виду, что Вооруженные силы Украины должны прекратить огонь, а Белый дом в ответ подпишет соглашение. О требованиях Вашингтона написало издание Bloomberg.

Журналисты получили информацию от неназванных источников в Европе. Источники рассказали, что президент США Дональд Трамп проинформировал европейцев о сути своих требований. Овальный кабинет "дал понять", что подпишет соглашение, если Украина согласится на мирные переговоры с РФ.

"[Завершат соглашение] при условии, что украинский лидер согласится на реальный путь для перемирия и переговоров с Москвой", — привели журналисты слова источника.

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Собеседники Bloomberg сообщили еще два пункта относительно позиции США. Во-первых, в соглашении, по которому украинцы отдают полезные ископаемые, могут быть изменения: о чем идет речь, не указано. Во-вторых, Трамп может отказаться от подписания в любой момент и по любой причине.

"Другие официальные лица предупредили, что позиция США всегда может измениться, поскольку Трамп, как известно, меняет свое мнение", — добавило издание.

В статье указано, что журналисты обратились за комментариями в Белый дом, но ответа пока не получили. Между тем 6 марта Владимир Зеленский сообщил о возобновлении переговоров с США на следующей неделе.

Соглашение о минералах и мирные переговоры — детали

Отметим, 28 февраля в Белом доме сорвалось заключение соглашения о минералах, согласно которому США претендовали на половину доходов Украины от полезных ископаемых. Издание "Европейская правда" опубликовала ориентировочный текст договора. Медиа The New York Times отметило, что в документе есть беглое упоминание о гарантиях безопасности, которые ничем не подкреплены. Дональд Трамп, когда спорил с Владимиром Зеленским, уверял, что его слова достаточно, чтобы защитить Украину от атак РФ.

Фокус публиковал мнение экспертов относительно перспектив сделки и гарантий Трампа. В частности, собеседники журналистов объясняли, что не известно, сколько и каких редкоземельных металлов есть в недрах Украины. Поэтому не ясно, когда и какие прибыли ожидает получить президент США, заявляя то о 350 млрд, то о 500 млрд, то о 1 трлн долл. Соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко напомнил о прошлом соглашении США с Афганистаном. Договор о полезных ископаемых заключил Трамп, а затем Джо Байден вывел контингент из этой страны, власть в Кабуле захватили террористы Талибан и на этом закончились разговоры о гарантиях безопасности и недрах Афганистана.

Напоминаем, после спора в Белом доме Владимир Зеленский и Украина получила словесную поддержку от лидеров стран ЕС, а также Канады. При этом политики пообещали, что попытаются заменить помощь Вашингтона. 4 марта в медиа рассказали о европейской компании Govsatcom: она может заменить Starlink, который используется ВСУ.

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