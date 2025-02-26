"Расплывчатая" безопасность: в СМИ рассказали, как США удаляли гарантии из соглашения о минералах

В предыдущих версиях соглашения о минералах между США и Украиной не было никаких фраз о гарантиях безопасности, рассказали журналисты. Упоминание о гарантиях включили только в финальный текст.

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В соглашении о минералах, которое готовятся подписать Соединенные Штаты Америки и Украина, есть беглое упоминание о гарантиях безопасности. При этом любые четкие утверждения в соглашении отсутствуют. Над тем, чтобы гарантий не было в тексте, работала команда американского президента Дональда Трампа. О формировании текста соглашения о минералах написало издание The New York Times.

Мирные переговоры — детали соглашения о минералах

Журналисты прочитали версию документа, на котором могут появиться резолюции Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Версия — за вторник 25 февраля, указывается в статье. В тексте отыскалось единственное упоминание о безопасности: США "поддерживают усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для установления прочного мира". По мнению NYT, это "расплывчатые ссылки".

Издание отметило, что указанная фраза — единственное упоминание о гарантиях. В статье указано, что в предыдущих версиях соглашения о минералах не было даже этого. Анонимный украинский чиновник, который согласился поговорить с журналистами, заявил, что фразу включили в финальную версию чуть ли не в последний момент. По его словам, этому противились чиновники Белого дома.

"Участники переговоров с администрацией Трампа настойчиво пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из предыдущих версий, утверждая, что эта формулировка выходит за рамки переговоров по правам на полезные ископаемые. Он был добавлен только в черновиках в конце переговоров", — привело NYT слова источника.

Кроме того, издание обратило внимание на формулировку относительно "процента собственности и степени контроля", который будут иметь США. В тексте указано, что "процент и степень" — максимальные, разрешенные американским законодательством.

"Непонятно, как это будет истолковано", — написали журналисты.

NYT отметило, что Украина отказывалась подписывать соглашение о минералах, если в нем не будет упоминаний о гарантиях безопасности. Первыми подписи поставят, или уже поставили, министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Если украинская сторона подпишет документ, то, вероятно, фраза о безопасности там все же сохранится.

"Не было понятно, является ли проект, датированный вторником, окончательной версией", — написало NYT.

Отметим, 26 февраля Кабинет Министров Украины согласовал заключение соглашения о минералах с США. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перечислил шесть ключевых позиций соглашения. Среди них — создадут специальный фонд, в который Украина будет направлять 50% всех доходов от полезных ископаемых. Вклад США будет заключаться во внесении средств, необходимых для восстановления после завершения войны.

Напоминаем, Дональд Трамп объявил, когда он ожидает визита Владимира Зеленского для заключения соглашения о минералах.