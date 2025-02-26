Зеленский подпишет сделку по полезным ископаемым в США: Трамп раскрыл подробности

Дональд Трамп ожидает возврата всех вложенных в Украину денег и крупного заработка в будущем. США не обещают основательные гарантии безопасности от России.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение с США по использованию украинских природных ресурсов. Об этом сказал президент США Дональд Трамп на первой встрече нового кабинета в Белом доме.

Дональд Трамп коснулся вопроса взаимодействия с Москвой

"Я надеюсь, мы вернем все вложенные в Украину деньги и заработаем еще больше. Это будет очень большое соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам. Мы проделали прекрасную работу", — заявил американский президент.

Соглашение по использованию украинских полезных ископаемых, по словам Трампа, позволит Штатам вернуть часть денег, потраченных на помощь Украине в прошлом. Также Трамп заявил, что не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине, но сотрудничество с ней не прервет.

Дональд Трамп коснулся вопроса взаимодействия с Москвой, которое "идет очень хорошо". США и Россия намерены заключить соглашение по завершению боевых действий в Украине.

"Молодые украинские и российские солдаты гибнут, как и мирные люди в городах. Нужно заключить сделку, чтобы прекратить убийства", — добавил он.

Отметим, что источники агентства Reuters в Белом доме заявили об отсутствии смысла в приезде Зеленского в США и в его встрече с Трампом.

"Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не вижу смысла в приглашении. Его приезд будет означать признание окончательной позиции по сделке. Он же, по его собственным словам, в этой новой формулировке не занимает окончательной позиции", — рассказал чиновник.

Напомним, Зеленский ранее говорил, что последний вариант сделки с США по полезным ископаемым не превратит украинцев в "должников".

Украинские СМИ 26 февраля показали текст соглашения об использовании полезных ископаемых Украины. В документе нет обязательств США защищать Украину от РФ