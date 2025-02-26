Зеленський підпише угоду щодо корисних копалин у США: Трамп розкрив подробиці

Дональд Трамп очікує повернення всіх вкладених в Україну грошей і великого заробітку в майбутньому. США не обіцяють змістовних гарантій безпеки від Росії.

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Президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого, щоб підписати угоду зі США щодо використання українських природних ресурсів. Про це сказав президент США Дональд Трамп на першій зустрічі нового кабінету в Білому домі.

Дональд Трамп торкнувся питання взаємодії з Москвою

"Я сподіваюся, ми повернемо всі вкладені в Україну гроші і заробимо ще більше. Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших речей. Ми виконали прекрасну роботу", — заявив американський президент.

Угода щодо використання українських корисних копалин, за словами Трампа, дасть змогу Штатам повернути частину грошей, витрачених на допомогу Україні в минулому. Також Трамп заявив, що не збирається давати занадто багато гарантій безпеки Україні, але співпрацю з нею не перерве.

Дональд Трамп торкнувся питання взаємодії з Москвою, яка "йде дуже добре". США і Росія мають намір укласти угоду щодо завершення бойових дій в Україні.

"Молоді українські та російські солдати гинуть, як і мирні люди в містах. Потрібно укласти угоду, щоб припинити вбивства", — додав він.

Зазначимо, що джерела агентства Reuters у Білому домі заявили про відсутність сенсу в приїзді Зеленського до США і в його зустрічі з Трампом.

"Якщо український лідер каже, що угоду не завершено, я не бачу сенсу в запрошенні. Його приїзд означатиме визнання остаточної позиції щодо угоди. Він же, за його власними словами, у цьому новому формулюванні не займає остаточної позиції", — розповів чиновник.

Нагадаємо, Зеленський раніше говорив, що останній варіант угоди зі США щодо корисних копалин не перетворить українців на "боржників".

Українські ЗМІ 26 лютого показали текст угоди про використання корисних копалин України. У документі немає зобов'язань США захищати Україну від РФ