СМИ обнародовали полный текст соглашения Украины и США по полезным ископаемым (фото)

Согласно Закону Украины "О международных договорах Украины" Верховная Рада впоследствии должна ратифицировать соглашение. Подписантами документа, вероятно, будут министры финансов Украины и США Юлия Свириденко и Скотт Бессент.

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Украинские журналисты раскрыли полный текст соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. Оно будет содержать пункт о гарантиях безопасности. Об этом пишет "Европейская правда".

Украинская и американская стороны должны создать совместный Инвестиционный фонд восстановления, которым будут управлять как США, так и Украина. Документ предусматривает, что ни один из его участников не будет продавать, передавать или иным образом отчуждать любую часть своей доли в фонде без предварительного письменного согласия с другой стороной.

Украинское правительство будет вносить в фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации природных активов, находящихся в государственной собственности Украины. Это, например, месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа. Будущие источники поступлений НЕ включают нынешние источники поступлений, которые уже входят в состав общих доходов бюджета Украины.

Вместе с этим фонд может зачислять или возвращать правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых фонд получает доходы.

Взносы должны реинвестироваться по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию страны. Об этом будет идти речь в дополнительном соглашении.

Подписантами этого соглашения будут министры финансов Украины и США Юлия Свириденко и Скотт Бессент. Впрочем, это может еще измениться.

По словам соглашения, американский народ желает инвестировать вместе с украинцами в свободную, суверенную и безопасную Украину, а США и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между двумя народами и правительствами.

В частности, в документе признали, что Украина сделала вклад в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Правительство США будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины. Дальнейшие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов.

Гарантии безопасности от США

Американско-американское соглашение будет включать надлежащие гарантии безопасности. Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций.

Согласно Закону Украины "О международных договорах Украины" Верховная Рада должна ратифицировать соглашение.

Напомним, ЕС не предлагал Украине соглашение по полезным ископаемым.

Также Фокус писал о комментарии Владимира Зеленского относительно соглашения с США.