"Нет никакого предложения": ЕС не предоставлял Украине выгодное соглашение по ресурсам

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне ранее сообщил, что предложил украинской стороне "взаимовыгодное соглашение" по ресурсам. Это частично неправда.

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Евросоюз не предлагал Украине соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы быть "выгоднее", чем американское. Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель Еврокомиссии Том Ренье во время брифинга 25 февраля объяснил, что нового предложения нет. Впрочем, оказалось, что сотрудничество ЕС с Украиной относительно критических материалов началось еще четыре года назад, в 2021.

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне 24 февраля в Киеве сообщил, что предложил украинским чиновникам "взаимовыгодное соглашение" по украинским ресурсам. Ренье это отрицал, сказав, что нового предложения не было, а еврокомиссар лишь подчеркнул приверженность предыдущим договоренностям.

"Нет никакого предложения", — отметил спикер.

Том Ренье рассказал, что "с 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическим материалам, формализованное через Меморандум о взаимопонимании".

"Во время вчерашнего визита коллегии в Киев (еврокомиссар Сежурне) действительно встречался со своими украинскими коллегами, и он подтвердил нашу приверженность выполнению этого Меморандума о взаимопонимании и ускорению работы с целью укрепления нашего взаимовыгодного партнерства", — подчеркнул Ренье.

По словам представителя ЕК, это сотрудничество касается не только обеспечения цепей поставок для ЕС, но и содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду.

"Как видите, речь идет именно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", — добавил Ренье.

Напомним, почему Владимир Зеленский не стал подписывать соглашение с США.

Также Фокус писал о критике республиканцем сделки, которую США предложили Украине.