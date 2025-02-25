"Немає ніякої пропозиції": ЄС не надавав Україні вигідну угоду щодо ресурсів

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне раніше повідомив, що запропонував українській стоороні "взаємовигідну угоду" щодо ресурсів. Це частково неправда.

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Євросоюз не пропонував Україні угоду про корисні копалини, яка могла би бути "вигіднішою", ніж американська. Про це повідомляє "Європейська правда".

Речник Єврокомісії Том Реньє під час брифінгу 25 лютого пояснив, що нової пропозиції немає. Втім, виявилося, що співпраця ЄС з Україною стосовно критичних матеріалів розпочалася ще чотири роки тому, у 2021.

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне 24 лютого в Києві повідомив, що запропонував українським урядовцям "взаємовигідну угоду" щодо українських ресурсів. Реньє це заперечив, сказавши, що нової пропозиції не було, а єврокомісар лиш наголосив на відданості попереднім домовленостям.

"Немає ніякої пропозиції", — зазначив речник.

Том Реньє розповів, що "з 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичних матеріалів, формалізоване через Меморандум про взаєморозуміння".

"Під час вчорашнього візиту колегії до Києва (єврокомісар Сежурне) дійсно зустрічався зі своїми українськими колегами, і він підтвердив нашу відданість виконанню цього Меморандуму про взаєморозуміння і прискоренню роботи з метою зміцнення нашого взаємовигідного партнерства", – наголосив Реньє.

За словами речника ЄК, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а й сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду.

"Як бачите, мова йде саме про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США", – додав Реньє.

Нагадаємо, чому Володимир Зеленський не став підписувати угоду із США.

Також Фокус писав про критику республіканцем угоди, яку США запропонували Україні.