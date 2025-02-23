"Для нас це важливо": Зеленський розповів про угоду щодо рідкісноземельних металів (відео)

Останні серйозні розробки в галузі рідкісноземельних металів були 50-60 років тому, а деякі майже 90 років. Тому наразі є нагода провести реальний аудит.

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Володимир Зеленський детально прокоментував майбутню ймовірну угоду із США щодо рідкісноземельних металів. Президент України дав пресконференцію напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.

Глава держави зазначив, що в першу чергу хоче від президента США Дональда Трампа "розуміння".

"Почути одне одного, які гарантії безпеки потрібні Україні, частково це було в плані перемоги", — розповів Зеленський.

За словами Зеленського, Україна готова поділитися ресурсами, але їй потрібні гарантії безпеки.

"Давайте говорити про мінерали, ресурси. Ви добуваєте, ми ділимося. Але зупиніть цю війну, змусьте Путіна", — сказав глава держави.

Зокрема, Україні потрібні гарантії безпеки у вигляді посилення армії, укомплектування військових, ППО.

Втім, наразі угоди, які демонструє американська сторона, не відповідають вимогам України.

"Я сказав, що не дам підписати договір з "50% на 50%", — сказав Зеленський.

Другий формат угоди про ресурси включав 500 млрд доларів. За словами президента, тоді стало зрозуміло, що "йдеться про борг".

"Я знаю, що у нас було 100 млрд доларів. Й не збираюся визнавали 500 млрд. Як би ми не спілкувалися, з усією повагою до партнерів", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, навіть 100 млрд доларів визнавати буде не правильно.

"Ми не можемо визнавати гранти як борги. Грант то не є борг", — вважає український президент.

Зокрема, Зеленський запитав, чи визнають американці боргами допомогу Ізраїлю, Саудівській Аравії тощо.

"Я не підписуватиму те, що віддаватимуть 10 поколіть українців", — наголосив президент.

Також Володимир Зеленський розповів, що останні серйозні розробки джерел рідкісноземельних металів були 50-60 років тому, а деякі майже 90 років. Тому наразі є нагода провести реальний аудит галузі.

"Це дає можливість нам навести порядок. Що є, скільки це коштує, кому належить. Тут будуть відповідні рішення — законно щось належить, щось незаконно, сплячі ліцензії, робочі… А там, де все справедливо, і бізнес цим займається, будемо їх захищати. Для нас це потрібно. Там, де сплячі ліцензії і хтось щось пограбував, будемо це повертати. Для нас це важливо", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав учасників переговорів щодо закінчення війни.

Також Фокус писав про те, за якої умови Зеленський готовий піти з посади.