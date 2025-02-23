"Готовий обміняти на НАТО": Зеленський розповів, за яких умов готовий піти з посади

Український президент назвав дві причини, через які готовий скласти свої повноваження глави держави. Обидві з них стосуються питання миру для України.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути свою посаду у випадку завершення війни або вступу країни до Північноатлантичного альянсу. Про це глава держави розповів під час пресконференції журналістам.

На запитання журналіста американського каналу ABC про те, чи готовий Зеленський покинути свою посаду заради миру, президент відповів про таку готовність.

"Якщо вам дуже потрібно, щоби я залишив свій пост, то я готовий. І можу це [відставка з посади — ред.] поміняти на НАТО, якщо є такі умови й одразу", — сказав глава держави.

Також Зеленський додав, що наразі фокусується наразі на питаннях безпеки України "сьогодні, а не за 20 років". Глава держави додав, що не збирається довго перебувати на своїй посаді, адже "це — скоріше моя мрія, аніж довгострокова перспектива".

Раніше повідомлялося, що спецслужби РФ намагалися вбити Зеленського та Буданова. Глава СБУ Малюк каже, що росіяни намагалися втілити свій задум за допомогою "щурів", однак спецслужба викрила наміри ворога.

Згодом стали відомі ключові заяви пресконференції глави держави. Наразі український президент відповідає на питання журналістів медіа України та світу.