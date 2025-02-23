Пресконференція Зеленського на третю річницю війни: головні заяви президента

У Києві відбувається пресконференція Володимира Зеленського. Президент відповідає на питання журналістів медіа України та світу.

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Президент України Володимир Зеленський почав пресконференцію, приурочену третій річниці війни РФ. Глава держави вийшов на сцену і готується давати відповіді журналістам українських за іноземних медіа.

Володимир Зеленський зауважив, що "стіл перемовин", пов'язаний з війною РФ, це не те місце, куди Україна повинна отримати якесь запрошення. Також він повідомив про обсяги допомоги США: з його слів, це 100 млрд дол.

"Це не стіл перемовин, куди запрошують Україну. Це наш стіл", — заявив він.

Президент повідомив, що у понеділок 24 лютого відбудеться міжнародний саміт, пов'язаний з російсько-українською війною. 13 представників країн-партнерів України особисто долучать до заходу, ще 24 — приєднаються онлайн. Можливі серйозні рішення, які вплинуть на ситуацію, припустив Зеленський.

"Завтра буде важливий саміт, можливо, буде переломний момент — подивимось", — заявив глава держави.

Перша заява Зеленського — готовність піти у відставку, якщо це допоможе завершити війну.

"Я готовий залишити свій пост, якщо це принесе мир. Або обміняти це на НАТО", – додав він.

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