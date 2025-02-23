Пресс-конференция Зеленского на третью годовщину войны: главные заявления президента

В Киеве проходит пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент отвечает на вопросы журналистов медиа Украины и мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-конференцию, приуроченную третьей годовщине войны РФ. Глава государства вышел на сцену и готовится давать ответы журналистам украинских и иностранных медиа.

Владимир Зеленский отметил, что "стол переговоров", связанный с войной РФ, это не то место, куда Украина должна получить какое-нибудь приглашение. Также он сообщил об объемах помощи США: по его словам, это 100 млрд долларов.

"Это не стол переговоров, куда приглашают Украину. Это наш стол", — заявил он.

Президент сообщил, что в понедельник, 24 февраля, состоится международный саммит, связанный с российско-украинской войной. 13 представителей стран-партнеров Украины лично примут участие, еще 24 — присоединятся онлайн. Возможные серьезные решения, которые окажут влияние на ситуацию, предположил Зеленский.

"Завтра будет важный саммит, возможно, будет переломный момент — посмотрим", — заявил глава государства.

Первое заявление Зеленского — готовность уйти в отставку, если это поможет завершить войну.

"Я готов оставить свой пост, если это принесет мир. Или обменять это на НАТО", — добавил он.

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