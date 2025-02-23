Політика
Розпочинаеться прес-конференція "Україна. Рік 2025" за участю президента України Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський відповість на запитання ЗМІ у рамках форуму "Україна. Рік 2025". Захід присвячено рiчницi повномасштабної війни. У залі понад сотня журналістів, у тому числі кореспондент Фокусу.
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У числі спікерів прес-конференції "Україна. Рік 2025" — начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби безпеки України Василь Малюк, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр економіки Юлія Свириденко, голова МЗС Андрій Сибіга.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підключився до участі у заході онлайн.
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