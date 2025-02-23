Спецслужбы РФ пытались убить Зеленского и Буданова - первые заявления с пресс-конференции "Украина. Год 2025"

Президент Украины Владимир Зеленский ответит на вопросы СМИ в рамках форума "Украина. Год 2025". Мероприятие посвящено годовщине полномасштабной войны. В зале более сотни журналистов, в том числе корреспондент Фокуса.

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Начинается пресс-конференция "Украина. Год 2025" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В числе спикеров пресс-конференции "Украина. Год 2025" — начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр экономики Юлия Свириденко, глава МИД Андрей Сибига.

Кирилл Буданов заявил, что возможно завершение войны в 2025 году. По его мнению, это произойдет по двум причинам. Первая – РФ нужна пауза для продолжения боевых действий. Вторая — "слишком высокая цена", которую платит Россия. Также глава разведки добавил, что видел "планировочные документы" РФ до 2045 года. В планах указано, что если война не завершит войну до 2026 года, то она "выпадает из возможности стать сверхдержавой и даже региональным лидером", сказал Буданов.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил о состоявшихся в феврале 2025 года контактах Украины с Китаем после удара РФ по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Дипломат объяснил, что КНР проинформировало о попадании российского дрона-камикадзе по оболочке, покрывающей четвертый атомный реактор. Также он подчеркнул, что эта страна заинтересована в "справедливом завершении войны", поскольку пытается работать в европейском регионе, которому необходима стабильность.

"У нас был чрезвычайно продуктивный разговор с Ван И [глава МИД Китая]. Он был предметным, содержательным, и я убежден, что будет продолжение", — уверен Сибига.

Кирилл Буданов добавил детали о действиях ВС РФ в Курской области. По словам главы ГУР, количество северокорейских солдат сначала составляло 12 тыс. лиц. Благодаря действиям Сил обороны выбыло 4 тыс., остальные 8 тыс. все еще используется для атак на украинские позиции. Кроме того, он рассказал о попытках россиян запускать дроны с вертолета Ми-8.

"2 из 3 таких запусков завершился подрывом дрона, после чего РФ отказалась от этой идеи", — сказал Буданов.

Глава ГУР также дополнил информацию о системах Starlink. Он пояснил, что на сегодняшний день не было случаев блокирования для Сил обороны. Вместо этого есть блокировка для "серых" аппаратов, которые используют оккупанты.

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко рассказал, что Украина знает о планах РФ, которые в Москве составили вплоть до 2030 года. Также он заявил, что Кремлю нужен режим прекращения огня, чтобы перегруппироваться и снова напасть на украинцев.

Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что Кремле после вторжения в Украину наконец-то осознали, какую "страшную ошибку" совершили, основываясь на ложных данных разведки. Также он сообщил, что РФ на начало 2025 года имеет такое же количество оружия или меньше.

"КНДР на 50% удовлетворяет потребности РФ в боеприпасах. По плану на этот год Серверная Корея должна поставить РФ 148 ракет KN/23", — прозвучало во время форума.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о реформировании военно-врачебных комиссий. По его словам, реформа будет проходить в два этапа. Первый этап – до 28 февраля: введут электронное направление на медкомиссию. Второй этап продлится до осени 2025 года и касается разделения работы медиков и территориальных центров комплектования.

"Второй — до осени. Это разделение между медицинскими и административными форматами, что позволит проходить ВЛК без ТЦК", — сказал Умеров.

Кроме того, глава Минобороны заверил, что у армии есть другие средства связи на случай, если отключат Starlink. Также министр сообщил, что 95% всех дронов Сил обороны производятся или покупаются в Украине.

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что на оккупированных территориях оказались полезные ископаемые на сумму 350 млрд дол. Кроме того, чиновник затронул вопрос бронирования от мобилизации для критических предприятий. По словам чиновницы, срок бронирования продлят до 31 марта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подключился к участию в мероприятии онлайн. Сырский рассказал о ходе реформы в Вооруженных Силах. Генерал заявил, что уже сформировано пять корпусов, "показавших свою эффективность". Кроме того, он сообщил, что глубина поражения украинских дронов достигла 1700 км.

"Спецслужбы России через своих "крыс" пытались убить Владимира Зеленского и Кирилла Буданова", – глава СБУ Василий Малюк рассказал, что за три года войны удалось выявить 102 агентурные сети врага.

Буданова собирались убить на прошлую Пасху, перед инаугурацией Путина. По словам главы СБУ, на него самого также планировалось покушение.

Кроме того, Россия планировала организовать теракт в одном из гипермаркетов Киева.

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