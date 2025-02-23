"Готов обменять на НАТО": Зеленский рассказал, при каких условиях готов уйти с должности

Украинский президент назвал две причины, по которым готов сложить свои полномочия главы государства. Обе из них касаются вопроса мира для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в случае завершения войны или вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции журналистам.

На вопрос журналиста американского канала ABC о том, готов ли Зеленский покинуть свою должность ради мира, президент ответил о такой готовности.

"Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. И могу это [отставка с должности — ред.] поменять на НАТО, если есть такие условия и сразу", — сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что сейчас фокусируется сейчас на вопросах безопасности Украины "сегодня, а не через 20 лет". Глава государства добавил, что не собирается долго находиться на своей должности, ведь "это — скорее моя мечта, чем долгосрочная перспектива".

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ пытались убить Зеленского и Буданова. Глава СБУ Малюк говорит, что россияне пытались воплотить свой замысел с помощью "крыс", однако спецслужба разоблачила намерения врага.

Впоследствии стали известны ключевые заявления пресс-конференции главы государства. Сейчас украинский президент отвечает на вопросы журналистов медиа Украины и мира.