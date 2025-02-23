"Для нас это важно": Зеленский рассказал о соглашении по редкоземельным металлам (видео)
Последние серьезные разработки в области редкоземельных металлов были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет. Поэтому сейчас есть возможность провести реальный аудит.
Владимир Зеленский подробно прокомментировал будущую вероятную сделку с США по редкоземельным металлам. Президент Украины дал пресс-конференцию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.
Глава государства отметил, что в первую очередь хочет от президента США Дональда Трампа "понимания".
"Услышать друг друга, какие гарантии безопасности нужны Украине, частично это было в плане победы", — рассказал Зеленский.
По словам Зеленского, Украина готова поделиться ресурсами, но ей нужны гарантии безопасности.
"Давайте говорить о минералах, ресурсах. Вы добываете, мы делимся. Но остановите эту войну, заставьте Путина", — сказал глава государства.
В частности, Украине нужны гарантии безопасности в виде усиления армии, укомплектования военных, ПВО.
Впрочем, пока соглашения, которые демонстрирует американская сторона, не соответствуют требованиям Украины.
"Я сказал, что не дам подписать договор с "50% на 50%", — сказал Зеленский.
Второй формат соглашения о ресурсах включал 500 млрд долларов. По словам президента, тогда стало понятно, что "речь идет о долге".
"Я знаю, что у нас было 100 млрд долларов. И не собираюсь признавали 500 млрд. Как бы мы не общались, со всем уважением к партнерам", — отметил глава государства.
По словам Зеленского, даже 100 млрд долларов признавать будет не правильно.
"Мы не можем признавать гранты как долги. Грант это не долг", — считает украинский президент.
В частности, Зеленский спросил, признают ли американцы долгами помощь Израилю, Саудовской Аравии и тому подобное.
"Я не буду подписывать то, что будут отдавать 10 поколений украинцев", — подчеркнул президент.
Также Владимир Зеленский рассказал, что последние серьезные разработки источников редкоземельных металлов были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет. Поэтому сейчас есть возможность провести реальный аудит отрасли.
"Это дает возможность нам навести порядок. Что есть, сколько это стоит, кому принадлежит. Здесь будут соответствующие решения — законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие лицензии, рабочие... А там, где все справедливо, и бизнес этим занимается, будем их защищать. Для нас это нужно. Там, где спящие лицензии и кто-то что-то ограбил, будем это возвращать. Для нас это важно", — сказал глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский назвал участников переговоров по окончанию войны.
Также Фокус писал о том, при каком условии Зеленский готов уйти с должности.