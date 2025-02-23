"Для нас это важно": Зеленский рассказал о соглашении по редкоземельным металлам (видео)

Последние серьезные разработки в области редкоземельных металлов были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет. Поэтому сейчас есть возможность провести реальный аудит.

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Владимир Зеленский подробно прокомментировал будущую вероятную сделку с США по редкоземельным металлам. Президент Украины дал пресс-конференцию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Глава государства отметил, что в первую очередь хочет от президента США Дональда Трампа "понимания".

"Услышать друг друга, какие гарантии безопасности нужны Украине, частично это было в плане победы", — рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина готова поделиться ресурсами, но ей нужны гарантии безопасности.

"Давайте говорить о минералах, ресурсах. Вы добываете, мы делимся. Но остановите эту войну, заставьте Путина", — сказал глава государства.

В частности, Украине нужны гарантии безопасности в виде усиления армии, укомплектования военных, ПВО.

Впрочем, пока соглашения, которые демонстрирует американская сторона, не соответствуют требованиям Украины.

"Я сказал, что не дам подписать договор с "50% на 50%", — сказал Зеленский.

Второй формат соглашения о ресурсах включал 500 млрд долларов. По словам президента, тогда стало понятно, что "речь идет о долге".

"Я знаю, что у нас было 100 млрд долларов. И не собираюсь признавали 500 млрд. Как бы мы не общались, со всем уважением к партнерам", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, даже 100 млрд долларов признавать будет не правильно.

"Мы не можем признавать гранты как долги. Грант это не долг", — считает украинский президент.

В частности, Зеленский спросил, признают ли американцы долгами помощь Израилю, Саудовской Аравии и тому подобное.

"Я не буду подписывать то, что будут отдавать 10 поколений украинцев", — подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что последние серьезные разработки источников редкоземельных металлов были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет. Поэтому сейчас есть возможность провести реальный аудит отрасли.

"Это дает возможность нам навести порядок. Что есть, сколько это стоит, кому принадлежит. Здесь будут соответствующие решения — законно что-то принадлежит, что-то незаконно, спящие лицензии, рабочие... А там, где все справедливо, и бизнес этим занимается, будем их защищать. Для нас это нужно. Там, где спящие лицензии и кто-то что-то ограбил, будем это возвращать. Для нас это важно", — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский назвал участников переговоров по окончанию войны.

Также Фокус писал о том, при каком условии Зеленский готов уйти с должности.