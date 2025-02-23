"Это наш стол": Зеленский назвал участников будущих переговоров с РФ (видео)

Украинский президент дал пресс-конференцию накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что вопросы войны в Украине без наших представителей не должны обсуждаться.

Related video

Владимир Зеленский отреагировал на попытки США и России урегулировать вопрос войны в Украине. Глава государства дал пресс-конференцию накануне третьей годовщины российского полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский дал пресс-конференцию

"Очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, куда приглашают Украину. Это наш стол, потому что война в Украине", — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, за столом переговоров будет Европа. Речь идет не только о Евросоюзе, но и о Великобритании. Также должна быть американская сторона. Будет за столом и Россия, потому что этого хотят партнеры.

Относительно количества помощи США Украине, речь о 100 млрд долларов. 120 млрд долларов в войне заплатили украинские налогоплательщики, еще 100 — Европа и другие партнеры, среди которых Япония — около 15 млрд долларов.

Переговоры РФ и США

Недавно россияне и американцы впервые за много лет встретились на официальном уровне в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Представитель Путина Юрий Ушаков отметил, что "пока трудно сказать", что Россия и США сближаются, но об этом якобы говорили во время встречи. В частности, российская и американская делегации провели "очень серьезный разговор по всем вопросам".

Напомним, США и РФ не хотели видеть Украину на переговорах в Саудовской Аравии.

Также Фокус писал о трехэтапном мирном плане от США и России.