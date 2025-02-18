Сначала прекращение огня: РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план, — журналистка Fox News

По данным репортера Джеки Хайнрих, Белый дом и Кремль рассматривают проведение выборов в Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

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Россия и США предлагают "трехступенчатый мирный план", который предусматривает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения. Об этом сообщает репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрих в Х.

"США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план... Этот план включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения", — написала она со ссылкой на источники.

Джеки Хайнрих раскрыла мирный план США и РФ Фото: скріншот

По данным журналистки Fox News, проведение выборов в Украине стороны рассматривают как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

"Эта статья, несомненно, вызовет споры, поскольку Россия не проводит настоящие выборы, а украинцы не воспринимают перспективы установления пророссийского марионеточного президента. Украина также отрицает мнение о том, что популярность Зеленского слишком низкая, чтобы выиграть переизбрание даже без вмешательства России, ссылаясь на его отказ подписать что-либо в Мюнхене. Белый дом еще не дал комментариев, но ожидается, что вскоре даст", — написала Хайнрих.

Министерство иностранных дел России ранее выдвинуло несколько ультиматумов, когда начались их переговоры с США в Эр-Рияде. Российские чиновники отметили, что членство Украины в НАТО неприемлемо, и они сказали, что один отказ НАТО позволить Украине присоединиться не является достаточной защитой. Российские официальные лица заявили, что альянс должен отказаться от обещаний относительно членства Украины в НАТО, данных во время саммита 2008 года в Бухаресте, пишет Fox News.

Напомним, как прошли переговоры США и РФ в Саудовской Аравии.

Также ранее сообщалось о договоренности Лаврова в Рубио создать переговорные группы по войне в Украине.