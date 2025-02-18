РФ и США создадут переговорные группы по войне в Украине: о чем договорились Лавров и Рубио

Переговорщики договорились в Эр-Рияде устранять "раздражителей" в отношениях США и России. Далее стороны назначат команды, которые займутся скорейшим прекращением боевых действий.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

Переговорщики договорились создать механизм для устранения "раздражителей" в отношениях двух стран и принять меры для нормализации работы дипломатических миссий. Пока рано говорить о компромиссах, но обе стороны начали прислушиваться друг к другу, относиться друг к другу с уважением и "как к равным".

"Чиновники назначат высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением войны в Украине так, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон соглашением", — заявили в ведомстве.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила о желании Штатов остановить убийства. Для этого США используют свою силу для объединения стран. По ее словам, президент Дональд Трамп — единственный лидер в мире, который мог бы убедить Украину и Россию согласиться на это.

Команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине "в своем время", заявил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, Москва и Вашингтон провели "очень серьезный разговор" по всем вопросам и впереди нужно проработать вопрос создания условий для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа,

"Встреча президентов вряд ли может состояться на следующей неделе, нужна плотная работа", — уточнил Ушаков.

Напомним, в Кремле говорят об отсутствии понимания по срокам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В РФ заявляли, что переговоры с США в Эр-Рияде прошли "неплохо".

Путин заявлял о готовности к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Москве акцентировали внимание на юридических аспектах, связанных с "легитимностью" последнего.