Путин готов к переговорам с Зеленским: в Кремле указали на юридические аспекты

По словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, договоренности должны обсуждаться с учетом "возможности обжалования легитимности Зеленского".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако стоит учитывать юридические аспекты, связанные с "легитимностью" последнего на посту главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 18 февраля, передает "Интерфакс".

"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. В то же время юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению, учитывая реальность, свидетельствующую о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского", — сказал Песков.

Он также заявил, что "возможное вступление Украины в Евросоюз — суверенное право Киева, поскольку речь идет не о военном альянсе".

Отдельно Песков прокомментировал возможные сроки встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, возможно появятся "какие-то прикидки" по результатам сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии.

В Офисе президента последние заявления спикера Кремля пока не комментировали.

Напомним, 28 января президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "нелегитимным" президента Украины и отметил, что тот не может отменить собственный запрет на ведение переговоров с РФ.

В Офисе президента неоднократно отмечали, что статья 108 Конституции Украины гласит, что действующий президент исполняет полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, и продолжает быть гарантом государственного суверенитета, обеспечивает государственную независимость, нацбезопасность и является верховным главнокомандующим ВСУ.