Мирные переговоры с РФ: Путин снова назвал Зеленского "нелегитимным"

Российский диктатор выдвинул ряд условий при которых возможны переговоры об окончании войны в Украине.

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Президент РФ Владимир Путин в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелигитимным" и сообщил, что Зеленский не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ. Об этом Путин заявил, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, пишет "Комсомольская правда".

По мнению Путина, который находится в Кремле при власти с 2000 года, Владимир Зеленский сейчас "нелегитимный лидер" и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, но при желании "есть способы это сделать".

"Я об этом не говорил, но скажу: есть проблема. Когда нынешний глава режима, сегодня так его можно называть, подписывал этот указ (о запрете ведения переговоров с РФ – ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, досада в чем и ловушка, понимаете?" — сообщил Путин во время поездки на автомобиле. Судя по всему, "спонтанное" интервью он дал во время поездки в Самару на завод "АвтоВАЗ".

Но Путин считает, что "выход есть".

"Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридически способ есть", — считает Путин. По его мнению, "в соответствие с Конституцией Украины это может сделать председатель Рады".

"Вести переговоры можно с кем угодно, но Зеленский в силу своей нелегитимности не может ничего подписывать" – но при этом Путин пообещал "выделить соответствующих людей, если Зеленский захочет участвовать в переговорах с Россией".

Напомним, сам Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ и ФСБ, пришел к власти 31 декабря 1999 года после отставки Бориса Ельцина, который ранее назвал Путина своим преемником. Он был назначен "исполняющим обязанности президента". Впервые был избран президентом РФ в марте 2000 года, а затем переизбирался в 2004 году. В 2012 году был вновь избран президентом на выборах 2012 года, перед которыми срок полномочий был увеличен с 4 до 6 лет, и переизбрался в 2018 году. После принятия поправок к Конституции РФ вновь избрался в 2024 году и находится у власти до сих пор. С 7 мая 2008 по 7 мая 2012 гг. президентом РФ был Дмитрий Медведев, Путин занимал пост премьер-министра.

Напомним, в мае 2024 года министр юстиции Украины Денис Малюська пояснял, что президент Украины Владимир Зеленский никоим образом не потеряет свою легитимность после 21 мая. Малюська предупредил, что многие нормы украинской Конституции сформулированы таким образом, что всегда тот, кто хочет юридической коллизии, может найти ее и построить на этой почве определенную теорию заговора.