Російський диктатор висунув низку умов, за яких можливі переговори про закінчення війни в Україні.

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Президент РФ Володимир Путін укотре назвав президента України Володимира Зеленського "нелегітимним" і повідомив, що Зеленський не може скасувати власну заборону щодо ведення переговорів із РФ. Про це Путін заявив, відповідаючи на запитання журналіста ВГТРК Павла Зарубіна, пише "Комсомольская правда".

На думку Путіна, який перебуває в Кремлі при владі з 2000 року, Володимир Зеленський зараз "нелегітимний лідер" і не може скасувати власну заборону щодо ведення перемовин із РФ, але за бажання "є способи це зробити".

"Я про це не говорив, але скажу: є проблема. Коли нинішній глава режиму, сьогодні так його можна називати, підписував цей указ (про заборону ведення переговорів із РФ — ред.), він був легітимним президентом відносно, а тепер-то він не може його скасувати, тому що він нелегітимний. Ось фішка-то в чому, прикрість у чому і пастка, розумієте?" — повідомив Путін під час поїздки на автомобілі. Судячи з усього, "спонтанне" інтерв'ю він дав під час поїздки в Самару на завод "АвтоВАЗ".

Але Путін вважає, що "вихід є".

"Але в принципі, за великим рахунком, якщо хочуть це зробити, юридично спосіб є", — вважає Путін. На його думку, "відповідно до Конституції України це може зробити голова Ради".

"Домовлятися можна з ким завгодно, але Зеленський через свою нелегітимність не може нічого підписувати", — але Путін пообіцяв "виділити відповідних людей, якщо Зеленський захоче брати участь у переговорах з Росією".

Нагадаємо, що сам Володимир Путін, колишній офіцер КДБ і ФСБ, прийшов до влади 31 грудня 1999 року після відставки Бориса Єльцина, який раніше назвав Путіна своїм наступником. Він був призначений "виконуючим обов'язки президента". Вперше був обраний президентом Російської Федерації в березні 2000 року і переобраний у 2004 році. У 2012 році він знову був обраний президентом на виборах 2012 року, перед цим термін повноважень був збільшений з 4 до 6 років, і переобраний у 2018 році. Після прийняття поправок до Конституції Росії він був обраний знову в 2024 році і досі перебуває при владі. Дмитро Медведєв був президентом Російської Федерації з 7 травня 2008 року по 7 травня 2012 року, а Путін обіймав посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, у травні 2024 року міністр юстиції України Денис Малюська пояснив, що президент України Володимир Зеленський жодним чином не втратить свою легітимність після 21 травня. Малюшка попередив, що багато норм української Конституції сформульовані таким чином, що завжди той, хто хоче правову колізію, може її знайти і побудувати на цьому ґрунті певну конспірологічну теорію.