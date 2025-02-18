Путін готовий до переговорів із Зеленським: у Кремлі вказали на юридичні аспекти

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, домовленості мають обговорюватися з урахуванням "можливості оскарження легітимності Зеленського".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Однак варто враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" останнього на посаді глави держави. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков у вівторок, 18 лютого, передає "Інтерфакс".

"Путін сам неодноразово говорив, що за необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським. Водночас юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з огляду на реальність, що свідчить про можливість оскаржувати легітимність самого Зеленського", — сказав Пєсков.

Він також заявив, що "можливий вступ України до Євросоюзу — суверенне право Києва, оскільки йдеться не про військовий альянс".

Окремо Пєсков прокоментував можливі терміни зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, можливо з'являться "якісь прикидки" за результатами сьогоднішніх переговорів у Саудівській Аравії.

В Офісі президента останні заяви речника Кремля поки не коментували.

Нагадаємо, 28 січня президент РФ Володимир Путін назвав Володимира Зеленського "нелегітимним" президента України і зазначив, що той не може скасувати власну заборону щодо ведення переговорів із РФ.

В Офісі президента неодноразово наголошували, що стаття 108 Конституції України говорить, що чинний президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного президента, і продовжує бути гарантом державного суверенітету, забезпечує державну незалежність, нацбезпеку та є верховним головнокомандувачем ЗСУ.